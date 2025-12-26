さて、今年も残すところ5日余りとなりました。



県内では、正月に向けた準備が本格化しています。



師走の慌ただしい1日を取材しました。

■県内唯一のかまぼこ専門店 伝統の味が年末年始の食卓彩る

秋田市の通町商店街にある、創業98年、県内唯一のかまぼこ専門店です。



おせち料理の定番かまぼこは、年末年始に最も需要があり、年の瀬の今、店は、1年で一番忙しい時期を迎えています。



26日は、この店オリジナルのゆでたまごが入ったかまぼこ「巴巻」の準備が盛んに行われていました。





■高校生が初めて巫女の衣装に身を包み…初詣客を迎える準備

4代目の後藤雅和さん。おととしの記録的な大雨で工場が浸水し、一時は店をたたむことを決意したといいます。それでも、客の応援が力となって、去年、かまぼこづくりを再開。また、伝統の味が年末年始の食卓を彩ります。宮城屋蒲鉾店 後藤雅和さん「去年よりすり身の質もいいの入ってきてますし、味もいいと思うので、去年より、よりおいしいものができているので、ご家庭の食卓でみなさんでいい年越しとお正月になればいいかなって。そこに上がってればうれしいですね」年内は休まず営業する、宮城屋蒲鉾店。予約分はすでに完売していますが、大みそかの午前まで営業していて、かまぼこがなくなり次第販売を終了するということです。

一方、秋田市の神社では。



巫女を務める高校生2人が、初詣客を迎える準備を進めていました。



この神社は無病息災や商売繁盛のご利益があるといわれています。



初めて巫女の衣装に身を包み、仕事をスタートさせた2人。



熊井理愛さん

「ずっと憧れていた仕事なので、人生初めてのアルバイトで巫女さんができてうれしいです」



大友詩織さん

「お釣りとかを間違えないようにするのは第一なんですけど、笑顔でいることを心がけて、新年来てくださる方々に明るい気持ちで過ごしてもらえるようにしたいです」



例年正月の三が日で約1万5,000人が訪れるという、日吉神社。



合わせて9人の巫女が初詣客を出迎えます。

■福袋の準備作業も開始「楽しんで買い物してもらえるよう心を込めて」

秋田市の西武秋田店では、新年に向けて、26日に一斉に福袋の準備作業が始まりました。



食品や雑貨など、それぞれの店舗でお得な商品の詰め合わせを販売します。



物価高騰を背景に、今回は生活応援を意識した福袋など、あわせて約5,000袋を用意します。



毎年人気を集めているのがこちらの企画袋です。



干支にちなみポニーとのふれあい体験やウマのオリジナル商品。



それに地域の魅力を堪能できる観光福袋など5種類が用意されています。



3人から10人までの限定販売で、申し込み多数の場合年明けに抽選が行われます。



西武秋田店 菊地麻美さん

「福袋を運試しといいますか、新年の最初の行事みたいになっておりまして、みなさんに楽しんでお買い物いただけるように従業員も、心を込めて詰めてまいっております」



西武秋田店の初売りは1月2日の10時から。



獅子舞と太鼓で、にぎやかに買い物客を迎えます。

