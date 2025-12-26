官公庁で仕事納め 鈴木知事が年末のあいさつ回り 「真摯で前向きな仕事のおかげで、なんとか年を越せた」クマ対応の職員をねぎらう 秋田
26日が仕事納めの官公庁、鈴木知事は県庁で年末のあいさつ回りを行いました。
クマの対応に当たった職員たちには「真摯で前向きな仕事のおかげで、なんとか年を越せた」と声をかけ、労をねぎらいました。
太田朋孝記者
「普段からほぼエレベーターを使わずに庁舎内を移動する鈴木知事。おはようございます」
鈴木知事
「おはようございます」
太田記者
「きょうも歩いて、上の階から下の階までくまなく巡り、職員にあいさつをして回ります」
就任後初めての年末を迎えた鈴木知事は、本庁舎と第二庁舎、県議会棟、それに総合庁舎を回りました。
自然保護課があるフロアではクマ対応に当たった職員たちの労をねぎらいました。
鈴木知事
「クマを筆頭にですね、様々な問題が発生した大変な一年だったと思います。普段ですね、もうなんというか裏方で、県民の生活を支えていただく皆さんが、一躍全国に注目されるこの部局となってしまいましたけども。でも本当に皆さんの真摯で前向きなお仕事のおかげで、なんとか年を越せたかなと思います」
午後には防衛省を訪れて自衛隊のクマ対応へのお礼を伝えた鈴木知事。
コメ政策を担う水田総合利用課があるフロアでは。
鈴木知事
「米価が高騰しました。また私が輸出を頑張ると言ってしまいました。そして渇水大雨、これも本当に大変だったと思います」
「とても注目される、希望が持てる分野ですので来年も頑張っていきましょう」と、声をかけました。
新たにマーケティング戦略室を立ち上げるなど、独自の政策も推し進めた鈴木知事。
テレビや新聞の記者が集う部屋にも立ち寄りました。
鈴木知事
「“ご祝儀相場”ということで、大変優しくしていただきまして、大変ありがたいと思います。ぜひみなさんにですね、糾弾されることのないようにしっかり頑張っていきたいと思います」
年明け、仕事始めは来月5日の月曜日です。
鈴木知事の手腕が問われる初めての新年度予算案の編成が本格化していきます。