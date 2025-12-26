もうすぐ大晦日。Xでは「#今年も残りわずかなので今年一番伸びた写真を貼る」というハッシュタグとともに、さまざまな“今年の1枚”が投稿され、にぎわいを見せています。



そんななか、思わず二度見してしまう写真が注目を集めました。話題の主は、ボストン・テリアの「チャビィ」くん（1歳・男の子）。「ボステリの口、結構伸びるんやで」というコメントとともに投稿された写真には、ゴムボールを口にくわえたチャビィくんの姿が写っています。



鼻はぐっと押し上がり、口は左右にめいっぱい広がった状態。いつもの表情とはまるで別犬のようで、初見では何が起きているのかわからないほどです。



当の本人（犬）は気にする様子もなく、いつも通りのお遊びタイムを満喫中。この摩訶不思議なお口の状態に、3.2万件を超える“いいね”が集まり、驚きと笑いの声が広がりました。投稿した飼い主のチャビィ Chabyさん（@boston_chaby）にお話を伺いました。



想定外すぎる口元に、思わず二度見！

ーー撮影時の状況について教えてください。



「この写真は、私がそばで見守っているなか、ビニールプールで水遊びをしていたときのワンシーンです。しばらくすると、プールに浮かべていたボールをくわえて歩き回りはじめたところを撮影しました。このボールは、もともとはまん丸だったのですが、チャビィが噛みつぶしたため、形が変わってしまいました。ボールで遊ぶときは、いつも注意深くそばで見守っています」



ーーこの光景を目にした感想は？



「もともと口がよく伸びるとは思っていましたが、このときのような伸び方を見るのは初めてで、思わず笑ってしまいました。今でもたまに写真を見返すのですが、おもしろさが薄まることはなく、つい笑ってしまいます」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「口にくわえていたボールはすぐに放して、そのまま伏せをするように座り込み、両前足でボールを大事そうにおさえながらカジカジしていました。私が『ボール、ちょうだい』と近づくと、パッといたずらっ子のような表情を浮かべて、またボールをくわえ、走って逃げ回っていました」



ーー今回の投稿が大きな反響を呼びました。どのように受け止められましたか。



「ふだん、『これがおもしろいかな』といろいろ考えながらXやInstagram、TikTokに投稿していますが、今回の1枚は深く考えずに投稿したものだったので、思いがけず伸びてとても驚きました。でも、素直にうれしかったです。当のチャビィは、当然ながらいつもと変わらず、真顔で暮らしています。もともと、ボストン・テリアという犬種や、その魅力をもっと知ってもらえたらと思ってSNSを始めました。今回の反響は、大きな励みになりましたし、この投稿をきっかけに、ボストン・テリアやチャビィに興味を持ってくれる方が増えたらうれしいですね」



ーーチャビィくんはどんな性格ですか。



「やんちゃ盛りの1歳、愛情深く遊ぶのが大好きなボストン・テリア、そして甘えん坊の男の子--そのすべての特徴が、ぎゅっと詰まった子です。とても人懐っこく、甘えることも遊ぶことも大好きで、いつも元気いっぱい。この投稿の日も、まだ数回しか行ったことのない飼い主の実家に到着した瞬間からエンジン全開。あちこちを駆け回り、たくさんはしゃいでいました。ドッグランでは、飼い主の脚の間に挟まるのはもちろん、ほかの飼い主さんの脚の間に入りに行くことも少なくありません。とくに、しゃがんでいる人の脚の間に挟まるのが大好きです。家の中では、常に飼い主の後を追いかけて過ごしています。立ち止まると頭や体をすりすりとこすりつけ、寝転がると、すぐ横に来て一緒に寝転ぶーーいつもそばにいたい気持ちが伝わってきて、思わず愛おしくなります」



チャビィくんの“今年1番の写真”に、思わず吹き出した人や、ツボにハマって抜け出せなくなった人が続出。コメント欄には、驚きと笑いが入り混じったテンション高めの声が次々と並びました。



「かわいすぎ」

「口が伸びる犬は最高」

「腹ちぎれるぐらい笑った」

「どこか粗品のようでもある」

「ちょっ、めちゃ伸びるやん！」

「本当にやばい。大好きすぎる」

「宮野真守の口も結構伸びるよね」

「こんな感じのがま口あったらいいな」

「あまりにもかわいくて笑顔になった」

「この子、イギーすぎて一生見てられる」

「最近見た犬の写真の中でダントツでかわいい」

「こらぁ！ かわいい警察だ！ 動くな、よくお顔を見せなさい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）