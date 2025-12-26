突然現れた“野生のクマ”に…大森山動物園駐車場付近で職員が襲われけが 市が捕獲用のおり設置 秋田市
26日午前、秋田市にある大森山動物園の駐車場付近で動物園の男性職員がクマに襲われ、けがをしました。
男性職員を襲ったクマは体長約80センチで、その後現場を立ち去っています。
進藤拓実記者
「現場の駐車場はひらけていますが、すぐ近くが茂みとなっています。クマはこちらの建物のあたりから突然現れ、襲い掛かってきたということです」
現場は秋田市浜田にある大森山動物園の第4駐車場付近です。
男性職員は自力で事務所に逃げ込み、応急手当を受けた後、秋田市内の病院に運ばれています。
意識ははっきりしているということです。
先月大森山動物園では、飼育するクマのルビーが一時脱走する騒ぎがありましたが、26日朝はおりの中にいるルビーを職員が確認しています。
県自然保護課 近藤麻実さん
「やっぱり食べるものがまだあるんだと思うんですよね。それはもう片付けてもらわないと、起きていられる材料になっちゃう」
秋田市は付近に捕獲用のおり1基を設置したということです。