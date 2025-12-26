治安がいいと思う「岩手県の自治体」ランキング！ 2位「花巻市」を抑えた1位は？【2025年調査】
住まい探しにおいて、周辺環境の利便性と同じくらい重要視されるのが、日々の生活を支える地域の安全性です。犯罪発生率の低さや街の雰囲気といった「治安」の要素は、長く住み続ける上での大きな安心材料となります。
All About ニュース編集部では、2025年12月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、岩手県の自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、治安がいいと思う「岩手県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「人々があたたかそうで、つながりも深く、安心感があるから」（40代女性／愛媛県）、「自然が豊かで治安も安定していそうだから」（30代女性／群馬県）、「スポーツでも有名で人々は生き生きしていて治安も素晴らしいイメージだから」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「有名な市なので防犯対策をしっかり行っていると思うからです」（50代女性／愛知県）、「県庁所在地で医療や交通が整っており、落ち着いた住宅エリアが多く、治安が良い印象があるから」（40代女性／鹿児島県）、「住宅地が落ち着いていて繁華街がコンパクト、地域コミュニティの目が行き届いているから」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年12月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、岩手県の自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、治安がいいと思う「岩手県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：花巻市（35票）2位にランクインしたのは、県中西部に位置する花巻市です。童話作家・宮沢賢治の生誕の地として知られ、「宮沢賢治童話村」などの観光スポットや、県内屈指の規模を誇る花巻温泉郷を有しています。北上川のゆったりとした流れとともに広がる田園風景は、住む人の心に安らぎを与えてくれます。落ち着いた住宅街が多く、地域ぐるみの見守り活動も盛んなことから、穏やかな日常生活を送れる街として高く評価されています。
回答者からは「人々があたたかそうで、つながりも深く、安心感があるから」（40代女性／愛媛県）、「自然が豊かで治安も安定していそうだから」（30代女性／群馬県）、「スポーツでも有名で人々は生き生きしていて治安も素晴らしいイメージだから」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：盛岡市（104票）1位に輝いたのは、県庁所在地の盛岡市。北上川、雫石川、中津川の3つの川が合流し、市街地からも雄大な岩手山を望むことができる「水の街」です。盛岡城跡公園などの歴史的な緑地と近代的な都市機能が調和しており、夜間でも街灯の整備が進んだ安全な道が多いのが特徴。新幹線停車駅としての利便性を持ちながら、一歩路地に入れば静かな住宅街が広がっており、その安定した住環境が圧倒的な支持を集めました。
回答者からは「有名な市なので防犯対策をしっかり行っていると思うからです」（50代女性／愛知県）、「県庁所在地で医療や交通が整っており、落ち着いた住宅エリアが多く、治安が良い印象があるから」（40代女性／鹿児島県）、「住宅地が落ち着いていて繁華街がコンパクト、地域コミュニティの目が行き届いているから」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)