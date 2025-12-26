俳優の小芝風花と高橋文哉がそれぞれInstagramを更新し、『グルメチキンレース・ゴチになります！』（日本テレビ系）への思いを綴った。

参考：小芝風花、肩出しセクシーなオフショット公開 「色気が溢れてる」「ドキドキします」

小芝は「3年間本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。投稿では、スタジオセットを背にした“ゴチメンバー”の集合ショットを公開。花束を手にした姿も収められており、節目の空気が伝わってくる。また、高橋との残念そうな表情での2ショットも投稿された。

キャプションでは、母が番組のファンで小さい頃から観ていたことに触れつつ、「まさかレギュラーメンバーに選んで頂けるなんて……」「本当に楽しくて、美味しくて、幸せな時間でした」と回顧。「残念な結果にはなってしまいましたが、観て下さってありがとうございました」と視聴者にも改めて言葉を送っている。

一方、高橋も集合ショットを投稿し、「最高に幸せな2年間でした」と2年間を振り返った。「もちろん、クビは悔しいけれどこの2年間でゴチから頂いたものはほんとうに偉大です」と率直な思いを綴り、「またいつかゴチ出来るように俳優頑張ります！！！！」と前を向いた。

さらにコメント欄では、北村匠海が「クビなってるやーん」と反応していた。（文＝リアルサウンド編集部）