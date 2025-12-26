Photo: 小原啓樹

自宅リビングで映画館のプレミアムシート級の満足感を。

ガジェットが好きな人であれば、一度は夢見たことがあるはず。「プロジェクターをテレビの代わりにすれば、自宅でも映画館みたいな大画面が手に入るのでは」と。

かくいう僕もコロナ禍のステイホーム期に自宅でプロジェクターを購入したんです。天井にアニメを投影して寝ながら視聴したり、壁にYouTubeを投影したり。はじめの頃は楽しかったんですけど、正直だんだん使わなくなりました。

使わなくなった理由は、やっぱり画質がイマイチで…。スペックにこだわらず漠然と選んだプロジェクターだとクリアな映像が得られなくて、そのコントラストは大画面テレビやディスプレイはもとより、映画館のクオリティには到底およぶものではなかったのです。

Generated: ヤマダユウス型

たとえば、普通のテレビに映した映像が上のような画質だとします。これが我が家のプロジェクターだと…。

Generated: ヤマダユウス型

こんな感じで、コントラストが弱い映像になる。「軟調」、あるいは「ねむい」画なんて言われ方もしますね。これでは物足りない！

しかし、ついに出会ってしまったんです。自宅の環境でも大画面テレビや映画館に引けを取らないであろうレベルの「映像に引き込まれる」プロジェクターに。

Photo: 小原啓樹

それがこの、Valerionのフラッグシップモデル「VisionMaster Max」。家庭用4Kプロジェクターのなかでもかなりの高級機にあたるモデルですが、それだけに画質の良さはもちろん、しっかりした作りや外観の美しさまで、家庭用とは思えない満足度の高い仕上がりなのです。

ハイエンドホームシアターの遺伝子を継承

Valerion（ヴァレリオン）は、AWOL Visionというアメリカのホームシアターメーカーのプレミアムサブブランドとして、2024年に立ち上げられました。究極の映像体験を目指して開発された最先端RGBレーザー技術と、レンズシステムの精密な設計に定評があります。

親ブランドであるAWOL Visionは、リビング向けの超単焦点プロジェクターでは知名度が高いメーカー。自身も熱心なホームシアター愛好家である創業者、アンディ・チャオ（Andy Zhao）氏のもと、家庭でも映画館クラスの没入感を実現することをミッションに掲げ、より高い製品クオリティと視聴体験を追求し続けているブランドです。

ハイエンド路線なので日本での知名度はそれほどですけど、国内でもいわゆる「本気のプロジェクター」を求める人たちを中心にツウ好みの本格派として知られています。

テレビ開発に長年携わってきたエンジニアが集まっており、家庭用エンタメで「テレビ以上」の体験を目指すことをコンセプトとしているだけに、プロジェクターブランドとしての技術力は確かなもの。

もちろんValerionも、そんなAWOL Visionの遺伝子をしっかり継承。この「VisionMaster Max」から見て1世代前のフラッグシップモデルである「VisionMaster Pro2」では、国内最大級のオーディオビジュアルアワードVGP 2026のプロジェクター部門を受賞しており、その実力は間違いなし。もし本気のプロジェクターを探しているのなら、検討する価値のある注目メーカーなのですよ。

本体デザインだけでご飯3杯イケるほど

では早速「VisionMaster Max」の映像美を紹介…する前に、ちょっと待ってほしい。本体のデザインについて語らせてください。

Photo: 小原啓樹

はっきり言って、プロダクトデザインとしてこんなにカッコいいプロジェクターを見たのは初めてです。モノとしてあまりにも美しすぎる…！

Photo: 小原啓樹

天面から側面までは鏡面仕上げを施された無数のラインが整然と並んでいて、まるでアート作品のよう。天面にはLED、マイク、音声操作のON/OFFを切り替えるスイッチがチラ見えし、視界に入っても煩わしさは一切ありません。

このラインにうまく隠されるようにして、実は側面には排熱のための通気口が。手を近づけるとほんのり暖かい風を感じます。しっかり排熱されている証拠ですね。それでいて排気音もほとんどせず、寝室でもストレスなく使えそう。これをリビングではなく寝室に置くのはかなり贅沢だろうなぁ。

簡単かつハイクオリティ。充実の機能性

「VisionMaster Max」本体底面の前部・後部にはそれぞれ投影のための高さや傾斜を調整するための脚が用意され、設置場所の自由度も高し。投影した映像をキレイな長方形に補正する自動台形補正機能もあり、リモコンからの操作で簡単に映画館のような映像を壁面に映し出せます。

ありがたいことにGoogle TV内蔵の「VisionMaster Max」。プロジェクター本体だけあればYouTubeやNetflixなどの動画コンテンツを大画面で再生可能。さらにAirPlayにも対応しているので、MacやiPadの映像を大スクリーンへ飛ばすことも簡単です。

Photo: 小原啓樹

背面にはHDMI 2.1やUSB 3.0、S/PDIF、LAN、3.5mm端子などなど、外部機器との接続インターフェースも豊富。12W×2基のDTSスピーカー内蔵だから、本体のみで映像とともに音声もバッチリ楽しめますよ。

Photo: 小原啓樹

このほかにも「VisionMaster Max」には、自動でピントを合わせてくれるオートフォーカス、上下方向に映像をスライド移動できるレンズシフト（移動量は±105％）といった機能が。特にレンズシフトはかなりの距離を上下移動でき、かつ画質の劣化なく調整できるので、部屋のなかでプロジェクター本体を設置する場所の自由度がグッと広がります

また、別売のオプションレンズ（補助レンズ）に付け替えれば、より長距離から投影させることもできます。

デフォルトでは短距離〜中距離までをカバー（標準レンズの投写比は0.9〜1.5）しているのですが、たとえば部屋全体のスパンをフル活用してかなり後方の壁際から映像を投写したい場合などに、レンズ交換で対応できる（オプションレンズなどで1.9〜2.0まで拡張可能）のはユニークな点です。

プロジェクターなのに黒が黒く、白が白い

Photo: 小原啓樹 投影にはValerionの120インチ折りたたみスクリーン（別売）を使用

気になる画質についての評価ですが、良い意味で「プロジェクターっぽい」とは感じませんでしたし、まして「ねむい画質」だなんて思うこともありませんでした。大画面テレビやディスプレイと遜色ない映像クオリティで、もはやコレ、壁に映せるでっかいディスプレイです。

「プロジェクターの映像はボヤっとしてるもの」…僕はずっとそう思っていました。ところが「VisionMaster Max」にはそれがない。

ボヤッと感が一切なく、それこそ映画館のスクリーンを見ている感覚と何ら変わりない没入感でした。コントラストもディテールの再現性も素晴らしい！

これほどのコントラストを表現できる理由が、VAlerion独自開発のNoirSceneシステムです。これによりスペック上のネイティブコントラスト約5,000：1をベースに、最大で約50,000：1までコントラストを高めることが可能。コントラスト比の高さは没入感に直結します。

この仕組みをもう少し具体的に深掘りすると、まずは6段階の機械式IRIS。これはシーンに応じて光量を絞り、不要な光をカットして映像の黒浮きを抑えます。

さらにEBL（Enhanced Black Level）アルゴリズムがフレームごとに輝度と色を解析してレーザーの出力を制御。最後に迷光シールド構造がレンズや筐体内での反射を抑え、余計な光が映像の暗部にかからないようにしてくれているのです。

さらに、プロジェクターで発生がちなレインボーエフェクト（RGBの光の筋がチラっと見える現象）を抑えるための技術として、アンチRBEテクノロジーも良い仕事をしています。この現象は映像のハイライト部で起こりやすいのですが、今回「VisionMaster Max」で映像を視聴した限り、レインボーエフェクトの発生を感じることはありませんでした。

Photo: 小原啓樹

実際にいくつかの映画、アニメ、YouTube動画などを視聴してみましたが、どんな映像を映しても気がつくと見入っちゃうほど画質が良い。映像の見づらさやぼやけを感じることは一切なく、「家庭用プロジェクターでここまで鮮明な映像が実現できるのか」と驚きましたね。

Dolby VisionやIMAX Enhanced、HDR10+などの主要なHDR規格にも対応しており、本格的な映画視聴に向けた備えは万全。映画らしいルックを作るFilmmaker Modeや、24FPS/48FPS切り替えなども備えています。

Photo: 小原啓樹

また、「VisionMaster Max」本体は操作系を極力排したミニマムなデザインなこともあって、ほぼすべての操作はリモコンから行ないます。このリモコンも手触り最高で、モノとしての格の高さがすごい。テーブルに置いてあるだけでもカッコいいなぁ。

最高レベルのプロジェクターは、暮らしを一変させる力がある

真の黒と、真の白。これらが「ぼやっとする」ことなく見事に表現されることで、プロジェクターの映像はぼんやり流し見するものではなく、前のめりで見入ってしまう体験に変わります。

明るい時間帯（冬の15時頃）に部屋のカーテンを開けて視聴してみたところ、それでも映像の明暗がハッキリ見て取れたのには驚きました。これだけ明るい光で投影されるのであれば、日中でも使えそう。

「VisionMaster Max」の映像美を余すところなく堪能するべく、Valerionではサイズや可搬性にバリエーションのある複数の大画面スクリーンや、オーディオシステムといった周辺装置も多数用意しています。一式揃えれば、リビングはプチ映画館に早変わり！

自宅エンタメをワンランクどころかツーランク、いえ、むしろ最高レベルまで一気に引き上げてしまう力が「VisionMaster Max」にはありました。映画もアニメも動画も、自宅のリビングにいながらにして大画面の最高品質で味わえる人生。これ以上に贅沢な体験があるでしょうか…。

お得に入手できるクラウドファンディング実施中

「VisionMaster Max」の公式小売価格は、76万9846円（税込）。最高性能のフラッグシップならではの価格ということで、簡単には手が出せないと感じる人も多いはず。ですが、ここで嬉しいお知らせです。

クラウドファンディングサイトのMakuakeでは現在「VisionMaster Max」がキャンペーン中で、本体の早割価格は49万9999円（税込）。なんと35％オフでゲットできますよ。

この記事を公開した時点で、支援総額はすでに1億6000万円を突破しています。クラウドファンディング期間は2025年12月16日から2026年2月27日 22:00まで。

とてもお得なこのチャンス、ぜひご検討を！

Source: Valerion