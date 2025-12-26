「リカちゃん」新シリーズは約7cmの“ミニドール”！ 第1弾はサンリオ＆ナルミヤキャラクターズとコラボ
着せ替え人形「リカちゃん」の新シリーズとして、約7cmサイズのミニドール「ぷちリカちゃん」シリーズが、2026年2月から展開。第1弾商品の「ぷちリカちゃん サンリオキャラクターズコレクション」と「ぷちリカちゃん ナルミヤキャラクターズコレクション」が、2026年2月14日（土）から、全国の玩具専門店やタカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで発売される。
【写真】ナルミヤキャラクターズとのコラボもかわいい！
■通常の約3分の1サイズ
今回登場する「ぷちリカちゃん」は、植毛された髪の毛や左を向いた瞳、洋服の着脱機能など、リカちゃんの特徴をそのままに、サイズを通常の約3分の1サイズに縮小した集めて・飾って・持ち歩いて楽しめる新シリーズ。中身が分からないミステリーボックスで提供され、どの種類が入っているかは開けてからのお楽しみだという。
そんな本シリーズの第1弾として、サンリオキャラクターズとコラボレーションした「ぷちリカちゃん サンリオキャラクターズコレクション」を展開。ラインナップは、ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、マイメロディ、クロミの全6種がそろう。
また、「ぷちリカちゃん」がナルミヤキャラクターズになりきった「ぷちリカちゃん ナルミヤキャラクターズコレクション」も用意。いずれも自立可能な設計で、好みのポーズで飾ったり、洋服のフード部分のループにストラップを付けて持ち歩いたりと、さまざまなシーンに合わせて楽しむことができる。
