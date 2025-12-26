酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【ちんちんのセンサーは亀頭の先端についている】

【お悩みNo.147】好きな子といざセックスをするというときに勃起しませんでした。男として情けないです。ブクロさんはこんなことありますか？【PN：寝返ったら闇・20代・男性・公務員】

――ブクロさんは常に勃起してそうですが。男性からの切実な悩みです。

いやいや、僕も一回ありましたよ。たしか24歳ぐらいで芸人を始めたばかり。めっちゃ可愛い子と知り合って、その子の家に行けることになったんです。ただ、酒を飲んでたこともあり使い物にならず「ごめんごめん」って謝りました。その子とはその後も数回会ったんですが、毎回勃たなかったんです。

――可愛い子に対する緊張なのか。

前回は申し訳ないことしたから次は絶対なんとかせなあかんと焦る気持ちもあったと思います。それで4回目であかんかった時に、「もう会わへん」ってフラれました。それはしばらく引きずりましたね。なぜなら、同時期に、他の子とは普通にセックスできてたんです。

――相手はよく4回もチャンスくれましたよね。普通なら1〜2回でアウトです。

他にパイがなかったんじゃないですか。酒を飲みすぎて勃たないことはそれ以外にもありましたけど、何度もって実はないかもしれないです。

――なにか本能的に危険を察知していたとか。

ああ、その子が美人局（つつもたせ）だったかもしれないってことですか。となると、入れないでよかった。

――ブクロさんは危険予知センサーが発達してそうですけど。

発達してたらよかったのにね。あの時（スキャンダル）も勃たんといてくれよと思いますね。

――ちんちんのセンサーどこについてるんでしょう。

亀頭の先端でしょうね。一番とんがってるところにあって、女の子の見て立つか立たないか決めるのかな。

――もし、その子とセックスしてたらどうなっていたんでしょう？

もしそうなっていたら、今はその子のことを少しも覚えてないかもしれないですね。あの日のことが印象的だったから、その子の顔も、雰囲気もこうやって思い出せる。あれだけセックスしたかったのに、勃起しないほうが記憶に残るって、人間、いや男って不思議なもんですよね。

【セックスはしなくてよかった】

【お悩みNo.148】ハニートラップの経験ありますか？【PN：ハブゴリラ・30代・女性・美容師】

――ハニートラップの経験は？

これに関してはノーコメントです。

――じゃあ質問を変えて、もしブクロさんが性の魅力を使って、どうやってのし上がります？

芸能界でそれをやったとて、その次のポジションが自分に回ってくるわけでもないですよね。だったら、もっと現実的な方が僕は魅力的に思う。たとえば欲しい車があって、生産が追いついてない。担当のディーラーさんと懇意になって、優先的に回してもらったり。

――ブクロさんの周りには社長さんがたくさんいますが、女性社長とかに取り行ったりもできそうです。

そういうのは向いてないかもしれないですね。僕は多分「この人に尽くそう」という気持ちがない。上昇志向もないですし、誰かに気に入られて、面倒を見てもらおうとするという感覚があまりピンとこない。

――そういう経験はないと。

でも、むかしそれに近い誘いはありましたけどね。とあるテレビ番組に呼んでもらって、そのあとごはんにいったんです。トイレで二人きりになったときに、男性MCの方が「今日家に来る？」って言われました。どうやらそういうことになったらレギュラーになれると、匂わせてくるんです。

――レギュラーになるっていうのは魅力的でした？

当時はまったくテレビに出れてませんでしたから、いろいろ考えましたよ。家に行くことも想像しました。いざとなったら逃げれるかなって。でも結局行きませんでした。

――セックスがNGだとして、どこまでだったらできました？

なんも無理かもしれない。舐めてって言われたら......。無理かもしれないですね。

――舐めさせて。

あーそれもあかん。手でするのも嫌やな。ああ、今まで僕がコンパ終わりにお願いしてた女の子の気持ちがいまわかりました。

――それを断ったから今がある。

まあね。でもそっちで目覚めてた可能性もありますからね。でもしたくないセックスはしなくてよかったなと思います。

