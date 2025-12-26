ソフトバンクの山川穂高が主宰する合同自主トレが26日、年内のトレーニングを打ち上げた。

山川は11月初旬から福岡市内に球場を借り、自主トレを再開。2カ月弱、若手選手とともに来季の準備を進めていた。この日、福岡市内の球場などで行われた練習には秋広優人、いずれも育成の長谷川威展、重松凱人、中澤恒貴の4選手が参加。重りを持ってダイヤモンドをジャンプで1周するなど、下半身トレーニングを中心に6時間。みっちり行い、若手選手たちはヘトヘトになっていた。山川も追い込む姿に「毎日この感じ。きついきつい言いながら。こういうことやりながら、来年やり返すという気持ちでやってるんで。きついことをやらないとそういう気にもなれないし」と若手の成長を喜んだ。

自身も巻き返しの1年を目指し、このオフは体重減に取り組んでいる。食事管理ですでにこのオフだけで5キロ体重を減らした。「1月、2月ぐらいまでは自分の体をしっかり追い込める。調整というよりは自分の中でランクアップ、レベルが上がっていくような練習をしたいなと思ってます」と年明けも自らを追い込んでいくと誓った。