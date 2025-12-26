¡ÖµåÃÄ¤«¤é¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÄ´À°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡Ä¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÆþÃÄ¤ÎÂæÏÑ½Ð¿È158¥¥í±¦ÏÓ¡¦½ù¼ãô¦¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾ÀÀ¤¦
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿ÂæÏÑ½Ð¿È±¦ÏÓ¤Î½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡ËÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬26Æü¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ»ÔÆâ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½ù¼ãô¦¤Î¤Û¤«¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤é¤âÆ±ÀÊ¡£²ñ¸«¤Ç¾ëÅçCBO¤Ï¡¢½ù¼ãô¦¤¬ÍèÇ¯3·î¤Ë¤¢¤ëWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤ÇÂæÏÑÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤ÏWBC¤â¤¢¤ë¤·¡¢ºÇ½é¤«¤é¥Õ¥ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤â¤ÈÁ°È¾Àï¤Ï¾¯¤·¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÄ¹´ü¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢½ù¼ãô¦¤Ï¡ÖµåÃÄ¤«¤é¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÄ´À°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÌÜÉ¸¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³«Ëë¤«¤éÏÓ¤ò¿¶¤ë·è°Õ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç2020Ç¯¤ËÌ£Á´¤ËÆþÃÄ¡£ºÇÂ®158¥¥í¤ò¸Ø¤ê¡¢23Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤ÆMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ïº£µ¨¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬ÆüËÜ¥Ï¥àÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£½ù¼ãô¦¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡ÊÆüËÜ¤Î¡Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡£²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤Ç¤Î³èÌö¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅê¼ê¿Ø¤ÎÃì¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£àÂæÏÑ¤Î»êÊõá¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë