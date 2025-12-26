「待ってました！」ブラジル戦から離脱続く32歳日本代表MFがついに練習復帰！「おかえりなさい！」「嬉しすぎます！」など反響
怪我で離脱していた伊東純也が、トレーニングに戻ってきたようだ。
伊東は、今季にスタッド・ドゥ・ランスから、かつて所属していたヘンクに移籍。新10番として加入直後から活躍していた。だが、10月の日本代表のブラジル戦（３−２）で負傷して以降、戦列を離れていた。
回復が待たれる状況で、ヘンクは26日に公式インスタグラムを更新。「伊東純也選手、怪我から復帰。ピッチに帰ってきました」と綴り、32歳の日本代表MFがスパイクを履いて、ボールを蹴る写真を公開した。
この投稿には「待ってました！」「トレーニング姿嬉しい」「おかえりなさい！」「青10番最高です」「この姿みたかった」「嬉しすぎます！」といったコメントが寄せられた。
実戦復帰に向けて大きな一歩を踏み出した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに練習復帰！スパイクを履いて、ボールを蹴る伊東
