防犯カメラがクマとみられる姿

クマの目撃情報のあった掛川市で、住宅周辺をうろつくクマの姿を防犯カメラが捉えていました。

【写真を見る】「他人事だと思っていた。本当に怖い」掛川でクマの姿を防犯カメラが捉える 菊川でも連日の痕跡 3日連続の"クマ情報"に警戒 ＝静岡

12月26日朝も菊川市でクマの目撃情報があり、市などが警戒を強めています。

住宅の近くをゆっくりと歩く黒い影。これは掛川市満水（たまり）で24日の朝に撮影されました。

警察によりますと、同じ日の午前8時40分頃、同じ地域で体長1メートルほどのクマの目撃情報があり、警察はこの映像に映っているのがそのクマだとみています。

住人は「当時、家に家族と二人でいた。本当に怖い。他人事だと思っていた。恐怖を感じる」と話しました。

また、隣の菊川市では25日の目撃情報に続き、26日もクマの足跡が見つかっていて、残された複数の足跡はクマのものである可能性が高いということです。

3日連続で報告されたクマ。これが同一個体の可能性もあるとして、市などが警戒しています。