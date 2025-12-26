女性が車体にしがみついている事を知りながら、車を走らせて振り落とそうとしたとして、新潟区検は26日、新潟市西区の男（31）を暴行罪で略式起訴しました。



配送業の男（31）は13日、新潟市西区内で、知人の女性が窓の開いた車のドアにしがみついているにもかかわらず、車を発進させて振り落とそうとしたとして、警察に殺人未遂容疑で逮捕されました。男は警察の調べに対して「殺意をもって車を進行させていません」と容疑について否認していました。



新潟区検は調べを進めていましたが、26日、男を暴行罪で略式起訴しました。「殺意と殺害の実行行為性の認定に難ありと判断し、暴行罪で処理をした」とコメントしています。



新潟簡易裁判所は同日、男に罰金20万円の略式命令を出しました。

