冬型の気圧配置や上空の寒気が強まる影響で、北海道内では日本海側を中心に雪や風が強まる見込みです。



いまの北区の様子を伝えてもらいます。



３０分ほど前にはふぶいていましたが、この時間ピタリと雪は止みました。



ただ気温は低くなっていますね。



震える寒さ、肌が出ている部分というのは寒いを通り越して痛いなというふうに感じます。



このあたりは歩道と車道との境目がわからなくなるほど一気に降りました。





先ほど雪かきをされていた方にも話を伺うことができました。やはりきょうの雪の質は比較的さらりとしたものですので、雪かきはしやすいと、２０～３０分ほどで終わったと話をされていました。ですがもう一つ行う作業があるともおっしゃっていまして、それが家についた雪をホウキなどで払うという作業なんです。きょうは雪に加えて非常に風が強くなっています。ご覧の通り、家の窓や壁についた雪というのを払う作業がきょうは必要になっています。これだけの風の強さですから、交通への影響というのも考えられます。最新の交通情報を確認するようにしてください。気温が低くなっています。どうぞこの後も、体を労りながら行うようにしてください。