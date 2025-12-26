米国防総省が公開した「ISISテロリスト」への攻撃の画像/Dept. of Defense

（CNN）ナイジェリアにおけるキリスト教徒への暴力を阻止するため、米国が軍事行動を取る可能性があると数カ月間警告してきたトランプ米大統領は、クリスマスの日に当たる25日、まさにその通りの行動に踏み切った。同国北西部で過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）のテロリストを攻撃したと発表したのだ。

ナイジェリア外務省は、両国がこの攻撃で協調していたことを確認した。大統領顧問の一人は、米国とナイジェリアは「テロとの戦いにおいて同じ立場にある」と述べた。

この攻撃の詳細は依然として明らかになっていない。トランプ氏はキリスト教徒への暴力を理由にナイジェリアへの援助停止をちらつかせ、11月には国防長官に対し、アフリカ最大の人口を抱えるナイジェリアに対して「実施が可能な行動の準備を整える」よう指示していた。

しかし、専門家やアナリストは今年CNNに対し、現地の実態はトランプ氏の描写が示唆するよりも複雑だと語っている。彼らによれば人口2億3000万人を超えるナイジェリアにおいて、キリスト教徒とイスラム教徒という2大宗教集団は、どちらも過激派イスラム主義者による攻撃の犠牲になっているという。

この問題について知っておくべきことを以下にまとめる。

長年にわたる暴力

ナイジェリアは長年、宗教的動機による攻撃など、様々な要因によって引き起こされる根深い治安問題に悩まされてきた。

ナイジェリアでは、キリスト教徒とイスラム教徒の人口がほぼ同数となっている。前者は主に南部に、後者は主に北部に集中して暮らしている。

2012年、イスラム過激派組織ボコ・ハラムは最後通牒（つうちょう）を発令し、北部のキリスト教徒に退去を命じる一方で、南部のイスラム教徒には北部への「帰還」を呼びかけた。近年の標的を絞った殺害のほとんどは北部で発生している。

ボコ・ハラムに加え、北西部諸州では比較的知名度の低いラクラワという組織が活動しており、安全保障アナリストによると、25日の攻撃の標的はラクラワだった可能性がある。ロイター通信によれば、ラクラワは今年に入り凶悪性を増しており、辺境の共同体や治安部隊を狙いながら州境の森林に潜伏しているという。

観測筋らは他の暴力的な紛争について、地域や民族間の緊張、また土地や水場へのアクセス制限をめぐる農民と牧畜民の間の争いから生じていると分析する。

キリスト教徒は殺害されているのか

殺害はされているが、それは全体像の一部でしかない。

ナイジェリア北部で同国のキリスト教協会（CAN）を率いる牧師、ジョン・ジョセフ・ハヤブ氏は、この地域における「キリスト教徒の組織的殺害」というトランプ氏の主張に同意する。

ハヤブ氏によると、過去2年間で殺害の規模は縮小している。しかし、今年はキリスト教徒が多数を占める北部地域で大規模な襲撃が相次ぎ、国際的な注目と非難を浴びている。

4月には、イスラム教徒の牧畜民とみられる武装集団が、キリスト教徒が多数を占める農村で少なくとも40人を殺害した。2カ月後、国際人権団体のアムネスティ・インターナショナルによると、南東部ベヌエ州にあるキリスト教徒が多数を占めるイェルワタで100人以上が虐殺された。

これらの殺害事件は、米国のキリスト教福音派右派の一部で広く取り上げられている。 8月、テキサス州選出のテッド・クルーズ上院議員は、ナイジェリアによる宗教の自由の侵害を理由に制裁を求める法案を提出した。

イスラム教徒の被害者についてはどうか

イスラム教徒もまた、イスラム主義グループによる標的型攻撃の犠牲になっている。こうしたグループはイスラム法の極端な解釈を押し付けようとする。

8月には、北西部カツィナ州のモスク（イスラム教の礼拝所）が武装勢力に襲撃され、少なくとも50人の礼拝者が死亡した。また、北部ではボコ・ハラムをはじめとする武装勢力による同様の残虐な攻撃が、イスラム教徒のコミュニティーで数多く発生している。

「確かに、これらの（過激派）グループは悲しいことに多くのキリスト教徒を殺害した。しかし、彼らはまた、何万人ものイスラム教徒も虐殺してきた」と、安全保障と開発を専門とするナイジェリアの人権擁護活動家、ブラマ・ブカルティ氏は述べた。

ブカルティ氏はさらに、これらの過激派グループはイスラム教徒が多数を占める州で活動しているため、公共の場での攻撃はイスラム教徒により大きな被害が出る結果になると付け加えた。

一方で、わずかなデータしか存在しないことから、キリスト教徒が不釣り合いに標的にされているというトランプ氏の主張を裏付けることはできない状況ともなっている。

危機監視団体「武装紛争地域・イベントデータ」によると、20年1月から25年9月までの攻撃で死亡した2万400人以上の民間人のうち、317人はキリスト教徒を標的とした攻撃で、417人はイスラム教徒を標的とした攻撃でそれぞれ死亡した。

同団体は殺害された民間人の大多数に関して、各自の宗教的所属をデータに盛り込んでいない。

当局の見解は

11月、トランプ氏は国際宗教自由法に基づき、ナイジェリアを「特に懸念される国」に指定した。これは、トランプ政権がナイジェリアについて「組織的で継続的、かつ甚だしい宗教の自由の侵害」に関与またはそれを容認していると判断したことを示唆する。

しかしナイジェリア政府は、キリスト教徒を暴力から守るために十分な対策を講じていないという主張を否定した。当時、ナイジェリアのティヌブ大統領は、「ナイジェリアを宗教的に不寛容とみなすことは、我が国の現実を反映していない」と述べた。

それでも複数の専門家やアナリストはCNNに対し、政府はすべての国民をもっと適切に保護する必要があるとの見解を示した。宗教や経歴に関係なく、国民に大量殺戮の影響が及んでいるというのがその理由だ。

ティヌブ氏は25日の攻撃についてまだ公式にコメントしていないが、同日早朝、ソーシャルメディアでクリスマスのメッセージを投稿していた。

その中でティヌブ氏は「ナイジェリアにおける宗教の自由を保障し、キリスト教徒、イスラム教徒、そしてすべてのナイジェリア国民を暴力から守るために全力を尽くすことを約束する」と綴（つづ）った。