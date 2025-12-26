お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。12月23日の放送では、街中で正体に気づかれるかどうかという話題に触れた。

芸能人の中には、ステージでは特徴的な濃いメイクをしていたり、サングラスのような定番アイテムがあったりして、本当の素顔がいまいち知られていない人たちがいる。

そういう人たちが素顔で街中を歩いていても、みんな気づかないだろう――という話題。

滝沢「でも俺らって、（街で）気づかれたくてこの世界に入ってきてるわけじゃん。有名になりたくて。やっぱり『マシンガンズさんですか？』って言われたときの気持ちよさってない？ だからもじもじしてて結局声かけてくれなそうな人には、俺から声かけちゃうんだよね。『俺？』『いいよ、写真？』って」

西堀「ちょっと待って。それは撮りに行ってるじゃん（笑）」

滝沢「声かけてほしいんだけどさ。そのまま行っちゃうのイヤじゃん、なんか」

西堀「そういう承認欲求はさ、（気づかれて声をかけられて）嬉しいってことだろ？」

滝沢「嬉しい」

そしてこういう「ファンからの声かけ」には、芸人独特の流れもあるという。

滝沢「ギャグとかあると強いよね。地方に行ったときとかエンタに出てたころは、『マシンガンズだ』って言われるより『MAXめんどくせえの人だ』って言われることが多いから。ギャグがやっぱり顔になるんだよね」

西堀「ギャグほしいな～！」

滝沢「ギャグいいよね。俺もギャグほしいわ。2026年はギャグ作るか」

西堀「ギャグいいな！ ギャガーになりたい！」

滝沢「ギャガーになろう。交互でやるくらいでいこう。俺がダメでも西堀が次に控えてるくらいの」