¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦À¾ÈªÂç¸ã¡¢¹â¹»3Ç¯´ÖÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¹ðÇò¡ÖÊü²Ý¸å¤Ï¤è¤¯¤¿¤³¾Æ¤­¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡×11Ç¯Á°¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ÚM¥¹¥Æ SUPER LIVE¡Û

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/26¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¤¬12·î26Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2025¡×¡Ê¸á¸å4»þ30Ê¬¡Á¤è¤ë11»þ10Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»3Ç¯´ÖÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÏÀèÇÚ¤ÎWEST.¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¸òÎ®¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢À¾Èª¤Ï¡ÖÎÙ¤ê¤Ë¤¤¤ë¾®ÂíË¾¤È¤Ï¡¢¹â¹»3Ç¯´ÖÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ç¤·¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤ÇÊü²Ý¸å¤Ï¤è¤¯¤¿¤³¾Æ¤¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾®ÂíË¾¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
11Ç¯Á°¤ÎÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¼ã¤¤¡Á¡×¤È²û¤«¤·¤à¾ìÌÌ¤â¡£¾®Âí¤â¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤³¾Æ¤²°´ó¤Ã¤Æ¡¢Êü²Ý¸å¡£¤¿¤³¾Æ¤¹Ô¤Ã¤¿¤ê¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢À¾Èª¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È2¿Í¤Ç»Å»ö¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï¡ÖNever Romantic¡×¡¢WEST.¤Ï¡ÖSOUTH WEST BEACH¡ª¡ª¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÁíÀª65ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ç¯Ëö¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë½¸·ë¤·¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÀ¸¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖSUPER LIVE 2024¡×¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¥á¥É¥ì¡¼¡¢µ®½Å±ÇÁüËþºÜ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óSUPER LIVEÌ¾¾ìÌÌVTR¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤Î´ë²è¡õ³Ú¶Ê¤¬ËþºÜ¤Î6»þ´ÖÄ¶À¸¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
