情報番組「ゴゴスマ」（TBS系）は2025年12月26日、今シーズンの大リーグ2連覇を達成したドジャースの大谷翔平選手の偉業をVTRなどで振り返った。10月のブルワーズ戦に二刀流で出場、投げては10奪三振、打っては3本塁打という「伝説の1日」、3年連続のリーグMVP受賞シーンなど、大活躍をあらためて特集した。

「ベストバットフリップBEST40」1位に

出演者が大谷選手の底力にため息をもらしたのが、MLB公式サイトで「ベストバットフリップBEST40」にランクインされたという報道を紹介した時だ。

MCの石井亮次さんが「私この『ベストバットフリップ』という言葉を初めて聞いたのですが、ホームランを打った後にバットを振り投げる姿がいかにかっこいいか、決まっているか」を決める賞だと解説した。

大谷選手のバットフリップは25位、16位、11位にランクイン、そして1位になったのが5月のダイヤモンドバックス戦9回表に放った勝ち越し本塁打だった。

打った瞬間に本塁打を確信できるから

石井さんはゲストで野球評論家の鳥谷敬さんに「バットフリップって意識することあるんですか？」と聞いた。鳥谷さんは、

「普通はたぶんできないですよ。打った後に打球がホームランかどうかわからないので走ります。バットを投げるということは『ホームランを打った』と確信しないと放り投げられない。つまりそれだけ確信したホームランの数が多いということです」

と大谷のものすごさを評した。出演者からは納得と驚がくの声が漏れた。

鳥谷さんによると、日本のプロ野球でも、ホームランになったと思いバットを放り投げたのはいいものの、逆風でフェンスにあたりあわてて走り出すというケースも少なくないという。「それが怖いんで選手は基本的には（放り投げることは）やりません」。

石井さんが「鳥谷さんも『確信』はありました？」と聞くと、「これいっただろうなと思っても、一目散に走ってました」と答えた。選手とすればこれが「普通の感覚」だろう。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）