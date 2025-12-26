2026年1月23日（金）19：00～開催決定【東京ヤクルトスワローズ】田口麗斗投手トークショー＆ツーショット撮影会！！
スワローズのブルペンを支える田口麗斗投手が、来季への意気込みを語る『ラブすぽ』トークショー！！
↓ 申込みはこちらから！ ↓
チケット購入ページ（別タブで開きます）
昨季オフに続き、東京ヤクルトスワローズ背番号「34」田口麗斗投手が『ラブすぽ』トークショーに登場！！
池山新監督のもと、来シーズン巻き返しを誓う東京ヤクルトスワローズ。
ブルペンの柱としてチームを支え、さらにムードメーカーとしても存在感を放つ田口投手はチームに欠かせない存在です。
シーズン終了後も志願してプエルトリコのウインターリーグに参加するなど、来季を見据え精力的に活動した田口麗斗投手。
本トークショーでは司会でお馴染みのDJケチャップさんとともに、2025シーズンの総括をはじめ、ウインターリーグや自主トレの秘話、そして来季への思いや意気込みを田口投手にたっぷり語っていただきます。
キャンプイン直前！ご来場の皆さんで、田口投手に来シーズンの活躍を願うエールを送ろう！！
参加者全員が田口投手とツーショット写真も撮れる『ラブすぽ』トークショー。
スワローズファン必見のこの機会を、どうぞお見逃しなく！！
チケットは12/26（金）19：00から販売開始
チケット情報の詳細とお申込みはPassMarket（パスマーケット）から検索
イベント概要
【開催日時】
2026年1月23日（金）
18:15開場
19:00トークショー開始
21:00終了予定
【会 場】
メディアドゥセミナールーム（千代田区一ツ橋／パレスサイドビル５F）
東京メトロ東西線「竹橋駅」直結
【出 演】
〈ゲスト〉田口麗斗投手（東京ヤクルトスワローズ）
〈M C〉DJケチャップさん（野球日本代表スタジアムDJ スポーツMC）
《主 催》 株式会社日本文芸社