『DARK MOON　-黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN』 （C）HYBE／Project DARK MOON

写真拡大

　新作冬アニメ『DARK MOON　-黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN』（毎週金曜　深0：00）が、2026年1月9日からABEMAにて配信される。

【ライブ写真】ファンを魅了！5周年を迎えたENHYPEN

　『DARK MOON　-黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN』は、7人組グローバルグループ・ENHYPENと、HYBEのオリジナルストーリープロジェクトのコラボレーションから生まれたウェブトゥーン『黒の月: 月の祭壇』が原作。本作では、ENHYPENにインスパイアされたキャラクターが登場し、名門ナイトスクール“デセリスアカデミー”を舞台に、謎の転校生・スハと、秘密を抱えるヴァンパイアの少年たちが交錯する物語が描かれる。

　原作となるウェブトゥーンは、世界累計閲覧数2億ビューの大ヒットを記録し、2026年1月より待望の初テレビアニメ化。HYBE発の世界観が、アニメでどのように描かれるのか注目が高まっている。