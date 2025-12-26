アニメ『DARK MOON』、ABEMA配信決定 ENHYPENにインスパイアされたキャラクターが登場
新作冬アニメ『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN』（毎週金曜 深0：00）が、2026年1月9日からABEMAにて配信される。
【ライブ写真】ファンを魅了！5周年を迎えたENHYPEN
『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN』は、7人組グローバルグループ・ENHYPENと、HYBEのオリジナルストーリープロジェクトのコラボレーションから生まれたウェブトゥーン『黒の月: 月の祭壇』が原作。本作では、ENHYPENにインスパイアされたキャラクターが登場し、名門ナイトスクール“デセリスアカデミー”を舞台に、謎の転校生・スハと、秘密を抱えるヴァンパイアの少年たちが交錯する物語が描かれる。
原作となるウェブトゥーンは、世界累計閲覧数2億ビューの大ヒットを記録し、2026年1月より待望の初テレビアニメ化。HYBE発の世界観が、アニメでどのように描かれるのか注目が高まっている。
