筋肉をつけてもつけても、まだ足りない。

アメリカ映画「ボディビルダー」（イライジャ・バイナム監督、公開中）で、俳優ジョナサン・メジャースが演じる主人公は、地方の町に暮らすアマチュアボディービルダーの青年。「夢」に向かってひたすら体づくりに励んでいるが、ずっと孤独、ずっと無名。それでもポーズを取り、「男らしさ」を演じ続けようともがく主人公の痛み、苦しみが、見る者の心をも切なく刺す。（恩田泰子）

主人公キリアン・マドックス（メジャース）は、病気の祖父と郊外の家に２人暮らし。祖父を介護し、スーパーで働きながら、毎日過酷なトレーニングと食事制限に打ち込んでいる。憧れの人は、ボディービルディング界のスター、ブラッド・ヴァンダーホーン（マイク・オハーン）。ブラッドのように専門雑誌の表紙を飾るのが、キリアンの夢だ。

そのための猛烈な頑張りは、もはや常軌を逸しているのだが、大会での成績はパッとしない。孤独は深まり、体も悲鳴を上げる。でも、キリアンは夢を手放せず、壊れていく。

痛々しい物語だが、見始めたら目をそらすことができない。最大の理由は、メジャースが演じる、愚かしくも純粋なキリアンをどうしても突き放すことができないからだろう。

キリアンは、自分が疎外されていることを知っている。理由はいろいろ考えられるが、人種的偏見もきっとある。とにかく、キリアンは、誰も彼という人間をきちんと見ようとしない現実を変えたいと思っていて、そのために仰ぎ見られる男になろうとしている。彼自身が敬愛するブラッドのような存在に。

つまり、筋肉は、キリアンにとって、人々を振り向かせるための武器であり、彼自身を守る鎧（よろい）だ。

程度の差こそあれ、誰もが自身にとっての鎧をまとって生きているもの。だからこそ、キリアンの物語はひとごとに思えない。鎧と実像の落差が大きければ大きいほどしんどいこともよくわかるだけに。

この映画は、鎧の中にいるキリアンの傷つきやすい魂をあぶり出す一方で、ほかの男たちの鎧の下も見せていく。ボディービルダーを審査する立場にいる男の権威のメッキがぺろりとはがれる場面は、強烈な場面の一つだ。

また、白人男性が黒人男性に抱く恐怖心についての、短いが鮮烈な描写もいくつかある。スーパーマーケットの上司の言葉と態度。トラブルを起こしたキリアンを取り押さえる警官たちの過剰な暴力……。社会の「主流」の実像を今一度見つめ直させる映画でもある。

劇作や映像には、「タクシードライバー」（マーティン・スコセッシ監督）の影響が色濃く感じられる。２人の女との出会い、書くという行為、そして何より、孤独な魂の行方……。

ただし、この「ボディビルダー」は、あくまでもジョナサン・メジャースが演じるボディービルダー、キリアン・マドックスの物語であって、ロバート・デ・ニーロが演じたタクシー運転手、トラヴィス・ビックルの物語の焼き直しではない。同じ要素が出てきても、違った方向に転がっていく物語の妙、そしてメジャースが演じるキリアンの作り笑い、役作りのためにつけた分厚い筋肉の谷間からにじむ哀感に、切なさが止まらなくなるのである。

２０２５年公開となった理由

この映画は本国アメリカでは２０２５年３月に公開されたが、世界初上映が行われたのはその約２年前の２０２３年１月のサンダンス映画祭。公開まで時間がかかったのは、同３月にメジャースが、当時交際していた女性に車の中で暴力をふるったとして、逮捕されたためだ。

同作の配給権を獲得したメジャー系の名門映画レーベルは、同年末の公開を予定していたが中止に。メジャースは同年１２月に過失暴行罪とハラスメント罪で有罪となり、翌年４月、裁判所から５２週間の家庭内暴力カウンセリング受講などを命じられた。

その後、インディペンデントの映画会社、ブライアークリフ・エンターテインメントが北米配給権を獲得し、米国公開に至ったという。

同社は、若き日のドナルド・トランプ氏を描いた劇映画「アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方」（アリ・アッバシ監督）の北米配給も手がけ、トランプ氏側の反発にもかかわらず劇場公開を実現させた会社でもある。上映の意義は、見て、考えてほしいと思う。

◇ボディビルダー（原題：Magazine Dreams）＝2023年／アメリカ／英語／上映時間：123分／PG-12／日本語字幕：額賀深雪／字幕監修：山岸秀匡／配給：トランスフォーマー＝公開中