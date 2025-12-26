「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

サウジアラビアで開催される世界戦興行の前日公式計量が２６日、リヤドで行われた。メインを飾る４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は規定を約２００グラム下回る５５・１キロでパスし、対戦相手のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝も５４・９キロでクリア。全５試合の出場全選手が一発でクリアし、日本時間２１時開始のセレモニー計量イベントに臨む。

セミでスーパーバンタム級１２回戦に臨む中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は５５・１キロ、対戦するＷＢＣ同級９位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝は５４・７キロでクリアした。

スーパーフライ級転向初戦で世界王座に挑戦する元世界２階級制覇王者の寺地拳四朗（３３）＝は２００グラムアンダーの５１・９キロでパスし、ＩＢＦ世界スーパーフライ級王者ウィリバリド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝も５１・６キロでクリアした。なお、ＩＢＦ同タイトルマッチは規定により２７日に当日計量が行われる。

また、ライト級８回戦に臨む今永虎雅（２６）＝大橋＝は２００グラムアンダーの６１・０キロ、プロ４戦目でスーパーフェザー級８回戦を行う堤麗斗（２３）＝志成＝は１００グラム下回る５８・８キロでクリアした。