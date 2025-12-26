バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツは27日と28日、ミック・ダウナー新HCのもと今年最後の2連戦に臨みます。



ミック・ダウナーHCは「情熱をもってプレーしここから前に進んでいく」と意気込みを語りました。



柴田アナウンサー

「前田顕蔵ヘッドコーチの退任発表から一夜明け、ハピネッツは再スタートを新たな指揮官のもとで切ります」





27日と28日、今年の残り2試合を秋田市で戦うハピネッツ。ここまで4勝22敗で東地区はもちろん、B1リーグ26チーム全体でも最下位と低迷するチームの立て直しを託されたのは、ミック・ダウナー新ヘッドコーチです。オーストラリア出身で、2023-24シーズンからアシスタントコーチとしてハピネッツをサポートし、今シーズンはアソシエイトヘッドコーチに就任していました。ディフェンスを一番の改善点に置いていますが、"勝ちへの執念"をより強く持って戦うことを選手たちと共有しました。ミック・ダウナーHC「情熱をもってプレーしコミュニケーションも多くとりながら一緒に同じ方向を見ていきます」「多くのブースターの応援を力に変えてここから前に進んでいきたいと思いますのでこれからも変わらず応援してください」新たな指揮官のもと巻き返しをねらうハピネッツ。今年最後の2連戦は27日と28日、秋田市で西地区9位のファイティングイーグルス名古屋を迎え撃ちます。

