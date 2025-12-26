嵐の公式Instagramが更新され、2006年にリリースされた「きっと大丈夫」のジャケット写真が公開された。懐かしさあふれるカットに、ファンから大きな反響が寄せられている。

【画像】嵐「きっと大丈夫」ジャケット写真／2000年代の嵐の個性あふれるヘアスタイル

■リラックスした表情で芝生に腰を下ろす嵐

公開された1枚目は、芝生が広がる屋外ロケーションで撮影されたショット。やわらかな自然光のなか、思い思いのポーズで腰を下ろす5人の姿が印象的で、開放感のある風景と相まって、当時の自然体な空気感が感じられる1枚となっている。

ファッションはジャケットやシャツ、レザー調のアウターを取り入れたレイヤードスタイルが中心。ブラウンやカーキ、ホワイトといった落ち着いた色味でまとめられ、ロケーションともよくなじんでいる。細身のパンツやインナーの合わせ方からは、2000年代半ばらしいスタイリングも垣間見える。

■スタジオでの集合ショットも。ヘアスタイルに注目

一方、2枚目はスタジオで撮影された集合カット。シンプルな背景の前に並ぶ5人は、カメラをまっすぐ見つめ、落ち着いた表情を見せている。

1枚目とは異なるヘアスタイルも目を引き、いずれもナチュラルで作り込みすぎない仕上がり。二宮和也は超短髪、櫻井翔はふんわりとしたパーマヘア、松本潤は襟足を残したスタイルを披露している。

この投稿に、ファンからは「5人のいる風景がたまらない」「テンションが上がる曲」「はぁ…かっこよ」「イケメン集団」「尊すぎる」「この翔ちゃんメロすぎ」「短髪ニノかっこいい」といった声が相次いでいる。

■2000年代の嵐、個性あふれるヘアスタイル