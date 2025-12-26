　12月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは390銘柄。東証終値比で上昇は143銘柄、下落は214銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は63銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは28銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円安と売られている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6721>　ウインテスト　　　125.5　+24.5（ +24.3%）
2位 <3541>　農業総研　　　　　　714　 +100（ +16.3%）
3位 <7116>　ダイワ通信　　　　 1100　 +150（ +15.8%）
4位 <5125>　ファインズ　　　　　830　 +102（ +14.0%）
5位 <1786>　オリエン白石　　　466.1　+52.1（ +12.6%）
6位 <4767>　ＴＯＷ　　　　　　428.1　+46.1（ +12.1%）
7位 <3113>　ＵＮＩＶＡ　　　　　 74　　 +7（ +10.4%）
8位 <7694>　いつも　　　　　　　716　　+56（　+8.5%）
9位 <280A>　ＴＭＨ　　　　　　 1220　　+85（　+7.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3950>　ザ・パック　　　　 1140　 -171（ -13.0%）
2位 <4020>　ビートレンド　　　　810　 -102（ -11.2%）
3位 <9218>　ＭＨＴ　　　　　　　797　　-78（　-8.9%）
4位 <6915>　千代田インテ　　　 3010　 -275（　-8.4%）
5位 <192A>　インテＧ　　　　　 1900　 -170（　-8.2%）
6位 <9672>　東競馬　　　　　　 5523　 -477（　-8.0%）
7位 <4933>　Ｉｎｅ　　　　　　 1270　 -109（　-7.9%）
8位 <274A>　ガーデン　　　　　 2036　 -157（　-7.2%）
9位 <4331>　Ｔ＆Ｇニーズ　　　742.6　-53.4（　-6.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5713>　住友鉱　　　　　 6467.9　+46.9（　+0.7%）
2位 <8309>　三井住友トラ　　　 4775　　+34（　+0.7%）
3位 <3407>　旭化成　　　　　　 1387　 +9.0（　+0.7%）
4位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　 3648.8　+22.8（　+0.6%）
5位 <1928>　積水ハウス　　　 3495.6　+21.6（　+0.6%）
6位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　　 5335　　+32（　+0.6%）
7位 <9009>　京成　　　　　　　 1307　 +7.0（　+0.5%）
8位 <6902>　デンソー　　　　　 2170　+10.0（　+0.5%）
9位 <8750>　第一生命ＨＤ　　　 1301　 +5.0（　+0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5201>　ＡＧＣ　　　　　　 5100　 -179（　-3.4%）
2位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1153　-37.0（　-3.1%）
3位 <7751>　キヤノン　　　　　 4650　 -120（　-2.5%）
4位 <2914>　ＪＴ　　　　　　 5636.9 -122.1（　-2.1%）
5位 <6302>　住友重　　　　　　 4120　　-85（　-2.0%）
6位 <5301>　東海カーボン　　　969.8　-18.2（　-1.8%）
7位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3095　-50.0（　-1.6%）
8位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1642　-25.5（　-1.5%）
9位 <3086>　Ｊフロント　　　　 2201　-33.0（　-1.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース