[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇143銘柄・下落214銘柄（東証終値比）
12月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは390銘柄。東証終値比で上昇は143銘柄、下落は214銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は63銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは28銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6721> ウインテスト 125.5 +24.5（ +24.3%）
2位 <3541> 農業総研 714 +100（ +16.3%）
3位 <7116> ダイワ通信 1100 +150（ +15.8%）
4位 <5125> ファインズ 830 +102（ +14.0%）
5位 <1786> オリエン白石 466.1 +52.1（ +12.6%）
6位 <4767> ＴＯＷ 428.1 +46.1（ +12.1%）
7位 <3113> ＵＮＩＶＡ 74 +7（ +10.4%）
8位 <7694> いつも 716 +56（ +8.5%）
9位 <280A> ＴＭＨ 1220 +85（ +7.5%）
10位 <5121> 藤コンポ 2177 +150（ +7.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3950> ザ・パック 1140 -171（ -13.0%）
2位 <4020> ビートレンド 810 -102（ -11.2%）
3位 <9218> ＭＨＴ 797 -78（ -8.9%）
4位 <6915> 千代田インテ 3010 -275（ -8.4%）
5位 <192A> インテＧ 1900 -170（ -8.2%）
6位 <9672> 東競馬 5523 -477（ -8.0%）
7位 <4933> Ｉｎｅ 1270 -109（ -7.9%）
8位 <274A> ガーデン 2036 -157（ -7.2%）
9位 <4331> Ｔ＆Ｇニーズ 742.6 -53.4（ -6.7%）
10位 <3261> グラン 619.8 -42.2（ -6.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5713> 住友鉱 6467.9 +46.9（ +0.7%）
2位 <8309> 三井住友トラ 4775 +34（ +0.7%）
3位 <3407> 旭化成 1387 +9.0（ +0.7%）
4位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3648.8 +22.8（ +0.6%）
5位 <1928> 積水ハウス 3495.6 +21.6（ +0.6%）
6位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5335 +32（ +0.6%）
7位 <9009> 京成 1307 +7.0（ +0.5%）
8位 <6902> デンソー 2170 +10.0（ +0.5%）
9位 <8750> 第一生命ＨＤ 1301 +5.0（ +0.4%）
10位 <4689> ラインヤフー 414.8 +1.5（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5201> ＡＧＣ 5100 -179（ -3.4%）
2位 <7272> ヤマハ発 1153 -37.0（ -3.1%）
3位 <7751> キヤノン 4650 -120（ -2.5%）
4位 <2914> ＪＴ 5636.9 -122.1（ -2.1%）
5位 <6302> 住友重 4120 -85（ -2.0%）
6位 <5301> 東海カーボン 969.8 -18.2（ -1.8%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3095 -50.0（ -1.6%）
8位 <2502> アサヒ 1642 -25.5（ -1.5%）
9位 <3086> Ｊフロント 2201 -33.0（ -1.5%）
10位 <4578> 大塚ＨＤ 9100 -99（ -1.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
