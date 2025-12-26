【有馬記念／追い切り診断】強力4歳世代の一角に最高評価「S」　馬体を併せてからの勝負強さ健在「ポテンシャルを信じるべきシーン」

第70回（28日／GI、中山芝2500m）には、昨年のリベンジを期すダノンデサイル、連覇を狙うレガレイラ、皐月賞馬のミュージアムマイルなどが出走予定。

本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「レガレイラ」を取り上げる。

■レガレイラ

ファン投票の上位10頭、その他の6枠は従来の賞金順によって出走馬が決定するグランプリ競走。故にドリームレースと言われてきたわけだが、いささか今年は登録後の騒動でケチがついたか。競馬がギャンブルではなくスポーツだと言うのなら尚更、品行方正な興行を目指すべきではあろう。

さて本題だが、そんなこんなでイメージの悪い所属先ではあるのだが、当然ながら本馬に罪はない。そもそも堂々たるファン投票1位にして昨年の優勝馬。当然ながら今年も主役の一頭であることは間違いないのだ。

気になる状態も年齢的なものか、時折鈍さが目につくものの、持ち前の馬体が合っての勝負強さは健在。2週前はどこか硬さが残っていたが、Wコースで3頭併せをした1週前は、ゆったりとした入りからラスト1ハロンは11秒2で鋭進。日曜の坂路で硬さも解消しつつあり、実戦で劣化というほどのパフォーマンスダウンも考えられない状況だ。

レガレイラ調教動画

鞍上のルメール騎手が「今年も勝てると思う」と強気な発言をしたのも納得である。陣営の騒ぎとは別に、得意の中山と舞台も絶好なだけに馬のポテンシャルを信じるべきシーンだろう。

総合評価「S」