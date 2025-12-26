タレントのタモリ（80）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。習慣にしているというウオーキングについて語った。

司会の黒柳徹子から「今でもウオーキングはしてらっしゃる」と問われ、タモリは「ウオーキングやってます」と明言。「大体近所は行きつくしました」と言い、「最近は電車に乗って知らない街へ行ってちょっと歩いてみるとか。そういうのを織り交ぜるようになりましたね」と打ち明けた。

タモリと気付かれ声をかけられないかと聞かれても「ほとんどないですね」とタモリ。それでも「たまにありますね」とも語った。

黒柳が「で、何かちょい飲みするの？その辺で」とも尋ねると、「ありますね」と声を弾ませた。「好みのビールを売っている店もあるんですよ。ちょい飲みの店が、午前中開く店が、どこに何があるって、もう（頭の中に）入ってますからね」と続けた。

さらに「珍しいのはねえ、ワインの角打ち、立ち飲みの店があるんですよ」と高級ワインを1杯単位で飲めるような店を発見したと語り、「そこに入ってうまかったんで大体1時頃にベロベロになってタクシーで帰ったことありますよ」とぶっちゃけて笑わせた。

自身でも笑いながら「これはあんまりいけないことですけれども、お酒は明るいうちに飲むのがうまいですね、一番。暗くなってお酒飲むのは素人みたいなもん。プロは明るいうちから飲まないと」と断言。「ちょっと気持ちがいいですね」としみじみと話した。