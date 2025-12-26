グランプリはグランプリウイナーに聞け！！本紙コラムでおなじみの競輪・浅井康太（４１）とボートレース・峰竜太（４０）に、オートレース・鈴木圭一郎（３１）を交えた３人が有馬記念を緊急予想。各競技の「グランプリ」で優勝経験のある超一流レーサーが本命を託したのはあの馬だ！！

スポニチ読者の皆さま、オートレーサーの鈴木圭一郎です。普段は排気量６００ＣＣ、最高速度１５０キロに達するバイクにまたがり、全国に５カ所あるレース場を走っています。今年は８月のＳＧオートレースグランプリで優勝し、グランドスラム（ＳＧ全冠制覇）を達成することができました。

競馬を予想するのは初めて。そこで、競馬に詳しい友人からいろいろ教わってきました。中学時代からの友人で、ユーチューバーのンダホ（フィッシャーズ）です。レーサーとユーチューバーで仕事は違いますが、いばらの道を歩んできた者同士、分かり合える大切な存在です。

ンダホの推しはダノンデサイルですが、◎はシンエンペラーを選びました。近況は良くないけれど、本来は物凄く速い馬だと思います。（２４年ダービー３着、同ジャパンＣ２着同着など）以前は素晴らしい走りを見せていました。ンダホは「３着以内に入る可能性はあると思うので買うなら複勝かな」と話していましたが、近走成績は一時的なもので、実力は確かだとみています。

それに、シンエンペラーに自分を重ねる部分があります。今年はグランドスラムを獲ることができた一方、自分にとって決して良い一年ではありませんでした。だからこそ、実力で巻き返す姿に期待したい。馬券は単勝で勝負します。

２７日から、オートレースの一年を締めくくるＳＧスーパースター王座決定戦が川口オートレース場で行われます。有馬記念の予想を当てて、自分自身も年末にいい結果を残せたら最高です。（オートレーサー）

◇鈴木 圭一郎（すずき・けいいちろう）１９９４年（平６）１１月３０日生まれ、東京都出身の３１歳。浜松所属。３２期。２５年８月、ＳＧオートレースグランプリで優勝し、史上７人目となるグランドスラムを最年少で達成。通算８９Ｖ（ＳＧ１６Ｖ、Ｇ１２２Ｖ、Ｇ２８Ｖ）。１メートル６０、５２キロ。血液型Ａ。