「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が25日、TikTokを更新し、筋金入りのプロレスファンとしての熱狂ぶりを明かした。西村社長は、来年1月4日に東京ドームで開催される「WRESTLE KINGDOM 20」での棚橋弘至の引退試合に最大の注目が集まっていると語り、なんと最前列の「棚橋弘至 引退特別シート」（1枚100万円）を自腹で2枚購入したことを公表した。

「今いちばん楽しみにしているエンタメは“イッテンヨン”」と切り出し、購入したチケットを手にしながら「2枚買ったので息子と行きます」と嬉しそうに報告した。棚橋の引退試合の相手はオカダ・カズチカで、この対戦カードについて「プロレスファンみんなが楽しみにしてるんじゃないでしょうか」と高揚感を抑えられない様子を見せた。

この大会には、東京五輪柔道100キロ級金メダルのウルフアロンがNEVER無差別級王者とのタイトルマッチで参戦することもあり、さらにテレビ朝日での久々のプロレス地上波放送にも触れて「もうね、わくわくが止まりません」とコメントしている。

幼少期に愛知県体育館へ毎週のように観戦に通い、テレビ朝日の土曜プロレス中継に熱狂していたという生粋のプロレスファン。昨年は憧れの藤波辰爾に会えたことを感激とともに回想した。特に引退を迎える棚橋に対しては、試合を観に行くたびに直接話す機会があったといい「プロレス界の未来を本気で考え、汗を流してきた功労者」と最大限の敬意を表している。

西村社長は最後に「棚橋選手が最後にどんな情熱・どんな生き様を見せてくれるのか、本当に楽しみ」と期待を寄せ、会場に行けない人も「ぜひ、テレビ朝日の放送で応援してほしい」と呼びかけて締めくくった。