２１日に配信されたアベマ「ななにー 地下ＡＢＥＭＡ」には、人気芸能人をきょうだいに持つタレントたちが集結した。

元ＡＫＢ４８・板野友美の妹で、姉がプロデュースするアイドルグループ「ＲｏＬｕＡＮＧＥＬ」に所属する板野成美もその１人。同グループには友美の夫でヤクルト・高橋奎二投手の妹・高橋実結も所属しており、ＭＣの香取慎吾は「みんなコネだろ！」とつっこんだ。

コネ疑惑を否定した成美は「めちゃくちゃコネって言われるんですけど、オーディションも応募してからお姉ちゃんに報告して。審査員もお姉ちゃん以外に５〜６人。お姉ちゃんは実の妹だから投票できない。『受かるかわからないけど、やてみたら？』って言われました」と説明した。

ＡＫＢ全盛期メンバーの姉は当時タワマンに住んでおり、大学生時代から姉が結婚するまで同居していたという。成美は「外食、買い物も全部払ってくれてて」と至れり尽くせりの状態。だが、現在は「ギリギリ２３区くらいのところに、ワンルームで１人暮らししてます。家賃９万のところに」と語った。

飲み会が微妙な空気になるとも告白。「飲み会いくときに『ともちんの妹くるよ』って。（いざ会うと）３秒くらい空気が止まって。みんな気を使って言わないですけど『あんま似てなくね？』みたい空気が流れる。それを感じて『期待に添えなくてすいません』って」と悲しき現実を明かしていた。