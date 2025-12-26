お笑いコンビ「すゑひろがりず」の三島達矢（43）が、25日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。“推し活”を始めたことを明かした。

「“推し活”っていうのを始めて、43歳にして」と切り出した三島は、ラッパーのちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション「No No Girls」から生まれた「HANA」のファンになったことを告白。「ルックスとか年齢、体重いっさい関係なく、歌とパフォーマンスがあれば合格できますみたいなオーディションがあって、そこが自分にグサグサ刺さりまして」と打ち明けると、海原ともこは「年齢層も幅広いもんね、推してる人が」と納得した。

しかし三島は「でも最近ね、ちょっと垢抜け出してきたなって」となぜか不満な様子。相方・南條庄助が「そらそうやろ」とツッコむと、三島は「それがね、めちゃ悲しいんすよ、なんか」と吐露。「なんか手元から離れて行ってる感じがして」という三島に、再び南條は「もともと手元にない」と指摘した。

そして「イタいファンなんかもしれないですけど」と続ける三島に、ともこは「でもそれを言うんやったら」と反論。「もしかしたらすゑひろがりずのファンの人も、“あんなアロハ着てたのに、綺麗な着物を着て染まっていったな”って」と心配したが、三島は「アロハ時代はファンゼロですから」と笑わせていた。