12月22日、日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが2026年3月に退社することを『文春オンライン』などが報じた。

「2018年に入社した岩田アナは、学生時代からタレント活動をしていたこともあり現場慣れが早く『即戦力』の評価もあって、入社間もなく『シューイチ』の芸能担当キャスターに抜擢されました。

2020年3月に番組を卒業すると、2021年には水卜麻美アナの後任として『スッキリ』のアシスタントMCに就くなど、つねに第一線で活躍してきました。日テレとしては、なんとも痛い、エースアナの退職です」（芸能記者）

退社の理由と今後の活動について、岩田アナ自身は明らかにしていないが、この年の瀬は、局アナとして最後の年末年始番組に出演することになる。

どの番組でも「全力投球」を見せてくれる岩田アナゆえ、局アナ生活が残り3ヶ月となれば、さらに力が入ることだろう。そう思っていた“岩田アナ推し”のファンも、12月25日放送の『ぐるぐるナインティナイン4時間SP』（日本テレビ系）に登場した岩田アナを見て驚愕したのではないだろうか。

「岩田アナは、同番組でお笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之さんと司会を組みました。出演者はコスプレをするのですが、ふたりは『日本エレキテル連合』で、矢部さんがあけみちゃん、岩田アナが細貝さんに扮しました。局アナとは思えない弾けっぷりが、SNSで話題になりました」（同前）

岩田アナは放送前、自身のInstagramを更新。《今年のコスプレは日本エレキテル連合さん。ナイナイの矢部さんがあけみちゃん、私は細貝さん。ものまねにつきましてもしっかりと練習の上臨みました。よろしくお願いします。もうなんでもできるや。笑》のコメントとともに、「日本エレキテル連合」になりきった矢部とのツーショット写真を投稿していた。

Xにも視聴者からの投稿が寄せられたが、

《細貝さんコスが可愛すぎてたまらん》

《岩田アナの細貝さんかわいらしかった》

といった声のほか、

《退社予定の岩田アナが禊のようにエレキテルのコスプレ》

《アナウンサーなのに「日本エレキテル連合」のコスプレさせられて…嫌になって日テレ辞めるのかな？》

など心配するポストもあった。

「岩田アナは過去に『ぐるナイ』でピコ太郎になったり、『世界まる見え！テレビ特捜部』でCAになったりするなど、モノマネやコスプレが大好きです。だから今回も楽しんでいたと思います」

と日テレの局員は話す。

フリーになったら、もっと弾けた姿を見せてくれるのだろうか。