今年もまたあの日がやってきた。12月26日。殺害されたジョンベネ・ラムジーの命日だ。

【画像】性的暴行を受け殺されたジョンベネ・ラムジー（当時6歳）の写真を見る



ジョンベネ殺害事件については、書籍も多数出ている

1996年のクリスマスの翌朝、美少女コンテストで優勝を重ねていたセレブ少女、ジョンベネは、コロラド州ボールダーの4階建ての豪邸の地下室で冷たい姿になって発見された。ジョンベネの首には締められた跡があり、頭は殴打され割れていた。

当時、わずか6歳。その痛ましい死は米国を悲しみで覆い、世界にも大きな衝撃を与えた。事件から29年、ジョンベネを殺害した犯人は未だ野放しにされている。（全2本の1本目／続きを読む）

捜査当局が「新たな証拠が見つかった」と発表

“世界最大の未解決事件”とも言われているジョンベネ殺害事件で、当初、嫌疑がかけられたのはジョンベネの両親やジョンベネの兄だった。事件現場を捜査したボールダーの警察官は殺人事件の捜査経験がなく、犯人が邸宅を出入りした痕跡を見つけられなかったからだ。アメリカのメディアも身内犯行説を有力視し、ジョンベネの両親は時の人として注目された。

しかし、両親や兄に対する嫌疑は、その後、DNA検査で晴れ、外部からの侵入者による犯行説が有力となり、何人かの男性に嫌疑が向けられた。しかし、警察は彼らが犯人であると立証することもできなかった。

事件から29年を経ても犯人を特定できないボールダー警察に対して、市民の苛立ちは根強い。そんな中、12月12日、ボールダー警察のステファン・レッドファーン署長が捜査状況についてこんな発表をした。

「刑事たちは過去1年間に収集した情報に基づき、新たな聞き取り調査と再度の聞き取り調査を実施してきた。新たな証拠の収集と検証に加え、古い証拠の再検証も行い、新たな手がかりを掴むべく捜査に取り組んでいる。技術は常に進歩しており、特に、DNA鑑定関連の技術ではそれが顕著だ」

まるで大きな進展が起きているとでもいわんばかりだが、レッドファーン署長は具体的にどんな人物に聞き取り調査を行い、どんな証拠を新たに収集したかなどの詳細については言及することはなかった。それでも米メディアは「新たな証拠が見つかった」とビッグニュースとばかりに書き立てている。それだけ、ジョンベネ殺害事件に対する注目度は事件から29年を経た今も高い。

父ジョンが語った“捜査が進む可能性”

レッドファーン署長はまたジョンベネの父、ジョン・ラムジー氏に会ったとも話している。ジョンもまた捜査が進展していないことに苛立ちを見せていたからだろう。

ジョンの方も、12月16日、米メディアNewsNationで、レッドファーン署長と会ったと述べたが、同署長がどんな証拠を持っているのか詳細は知らされなかったようだ。

「レッドファーン署長は、9月ごろに会った時、DNA鑑定のために追加の証拠を提出したと話していた。彼はどんな証拠かは言及しなかったが、前からあった証拠か、あるいは新たに得た証拠だろう。しかし、その証拠がこれまで一度も犯行現場から採取されたものでないものなら、それは娘を殺害するのに使われた主な証拠になるべきものだ」

ジョンは、これまで一度もDNA鑑定されていない証拠が、ジョンベネを殺害した犯人を炙り出す可能性があると考えているようだ。

「新しいリーダーに希望を感じている」

ジョンはさらにこう話している。

「私たちが聞きたいのは『何か新しい証拠はあるのか？ IGG（Investigative Genetic Genealogy 調査的遺伝子系譜学）をベースにしたDNA検査をするのに必要な最新のフォーマットで検査をしたか？』ということだ。もしそうしているのなら、それは私たちにとって非常に励みになる。この新技術は、3、4年前に登場したが、警察の犯人捜査を可能にする真の捜査ツールだ。今までの連邦DNAデータベースは30年も前から存在していて、率直に言って、少し時代遅れだと思う」

IGGとは、家系図を遡って、DNAが一致する人物を見つけることで犯人を割り出す、近年、注目されている調査方法だ。ジョンはこの方法に望みを託し、レッドファーン署長の指揮下、新体制となったボールダー警察の捜査に期待をかけている。

「新しいリーダーに希望を感じている。旧体制のボールダー警察は保守的だった。殺人事件を捜査したことがなかったから、はじめから我々が有罪と結論づけて、その結論に証拠を当てはめようとした。当然のことだが、証拠を当てはめることができず、彼らは問題に直面した」

トランプ大統領からの援助も要請

ジョンはトランプ大統領の助けも求めている。

資金的な問題で調査が進まないことを危惧したジョンは、9月、フォックス・ニュース・デジタルで「私は地方検事に、お金が捜査を制約する要因になってはならないと伝えた。ドナルド・トランプ氏に捜査を依頼する必要がある。これはクラッカー・バレル（米国の人気レストランチェーン。ロゴが現代的なデザインに変更されたことに対してトランプ氏が反発し、元に戻すよう求めたことで問題となった）よりもはるかに大きな問題だ。どうか助けてほしい。これが結論だ」と懇願した。

ジョンはまた、トランプ大統領に、米国の犯罪捜査システムの改善も訴えた。米国では、1万8000もの法執行機関がそれぞれ独自に事件を処理しており、管轄区域外の人員は要請がなければ支援を提供できない。ボールダー警察は殺人事件の捜査経験がなかったにもかかわらず、支援を要請しなかったという。ジョンはそこに問題を見出し、「ボールダー警察は支援を仰がなかった。これがこの事件における大きな失敗だった」と指摘した。

さらに、ジョンは、殺人被害者家族権利法を制定するよう各州に働きかけてほしいとトランプ大統領に求めている。この法律は、殺人事件の捜査が停滞している場合、被害者遺族が別機関への捜査の移管を求められる権利を定めるものだ。

注目される「エイミー暴行事件」との類似性

そのジョンが注目している事件がある。ジョンベネが殺害された翌年の1997年9月に起きた少女暴行事件だ。

ジョンベネは美少女コンテストでは少女ながらもセクシーなダンスを披露していた。それは彼女がダンス・スタジオでレッスンを受けていたからだが、この事件では、同じダンス・スタジオに通っていた少女が、深夜、自宅で何者かに暴行されたのである。しかも、事件が起きた少女の家はジョンの家からわずか2マイル（約3キロ）のところにあった。この事件の犯人も未だ捕まっていない。ジョンはこの事件にジョンベネ殺害事件との類似性を見出し、フォックス・ニュース・デジタルでこう話している。

「（ジョンベネの事件と）関連している可能性があることは非常に強く示唆されていると思う。警察は当初、この事件を軽視し、私の知る限り、関連性を検討したことは一度もなかった。当時の警察署長は、『2番目の事件では少女は殺害されていないので、類似した事件ではない』と話していた。バカげた発言だ」

ジョンベネ殺害事件から9カ月が経過した1997年9月14日に起きた暴行事件とはどんな事件なのか？

被害者は“エイミー”と名乗る少女。エイミーはジョンベネと同じダンス・スタジオ「ダンス・ウェスト」でレッスンを受けていた。

事件当日、エイミーと彼女の母親は映画を観に行き、夜遅くに帰宅した。就寝前に、母親は防犯アラームをセットしたが、深夜、エイミーの部屋から話し声が聞こえたので不審に思い、行ってみると、何者かがエイミーを払い除け、2階の窓から飛び降り、逃げて行ったという。エイミーは、この時のことについて、「男に口を塞がれた。男は自分の名前を呼び『お前が誰だかわかっている』『ぶっ殺してやる。黙れ』と叫んでいた」と話している。

2つの未解決事件の共通点

エイミーの父親は、男があまりにも簡単に家に侵入していたことから、CBSテレビの48 hoursという犯罪にフォーカスした番組でこう話している。

「まるで幽霊のようだ。男がどこから来たのか、どこへ行ったのか、全くわからなかった。男は、妻と娘が外出している間に侵入し、家の中に4〜6時間は隠れていたのだろう。そんなことをするのは初めてではないのではないか」

また、ジョンベネとエイミーが同じダンス・スタジオでレッスンを受けていたことから、両者の事件に関連性を見出している。

「最初に思い浮かんだのは、エイミーの事件はジョンベネ事件と全く同じ状況だったので、似ているということだった。どこかで誰かが彼女（エイミー）に狙いを定めていたのだと思う。気づかぬうちに、我々は監視されていたのではないか」

実際、ダンス・スタジオには、ダンス・フロアを見下ろすバルコニーがあり、誰でもそこから子供たちのダンス風景を見ることができる構造だったようだ。エイミーの父親は、当時、ボールダー警察に、ダンス・スタジオとジョンベネ殺害事件が関連しているのではないかと伝えたものの、彼らはそれに全く興味を示さなかったという。

先ほども述べたが、ジョンも、ジョンベネ殺害事件とエイミー暴行事件に類似性を見出している。ジョンベネの遺体が見つかった前夜、つまり、クリスマスの夜、ラムジー一家は友人宅に夕食に出かけ、家を空けていた。犯人は一家の外出中に侵入したとジョンは考え、こう話している。

「帰宅した時、犯人はすでに家の中にいたのだと思う。私たちは帰宅後に眠りについたが、犯人は寝静まるまで待って、ジョンベネを襲ったのだろう。エイミーの事件では、母親は帰宅後に防犯アラームをセットしているので、犯人は家人が外出中（防犯アラームがセットされていなかった）に侵入したのだろう」

警察とFBIの見解は…

もっとも、ボールダー警察は、両者の事件に関連性を見出さなかった。

11年前から、ジョンベネ殺害事件を独自調査しているロスコー・クラーク氏も、両者に関連性を見出していない。FBIも、ジョンベネ殺害事件は「金銭を目的とした個人的な殺人」とみなしているという。実際、ラムジー家には身代金を要求する脅迫状も残されていた。

（飯塚 真紀子）