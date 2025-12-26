〈《ジョンベネ事件“29年目の真実”》現場から3キロ先で“もう一人の少女”が被害に遭っていた…遺族が警察に訴える“連続犯”の可能性とは〉から続く

全米を震撼させた「クリスマスの惨劇」から29年。美少女コンテストで優勝を重ねていたセレブ少女のジョンベネ・ラムジーは、なぜ自宅の地下室で帰らぬ人となったのか。

【画像】性的暴行を受け殺されたジョンベネ・ラムジー（当時6歳）の写真を見る

いまだ野放しにされている犯人、そして錯綜する疑惑の数々――。父親のジョンや私立調査員のロスコー・クラーク氏の証言をもとに、世界最大の未解決事件の“いま”を紐解く。（全2回中の2回目／はじめから読む）



クリスマスの翌朝にに遺体で発見されたジョンベネ・ラムジー ©︎AFLO

◆◆◆

身代金と借金額が「11万8000ドルで完全一致」

ジョンベネの遺体が発見される前、ジョンの妻パッツィーがキッチンの階段に置かれていたのを発見した、犯人からの脅迫状。そこには、“11万8000ドルの身代金と引き換えにジョンベネの身柄を引き渡す。警察に通報すればジョンベネを殺す”と記されていた。

2022年に書いた拙記事で詳述したが、クラーク氏の調査によると、“11万8000ドル”という金額は、当時、ラムジー家の向かいにあるバーンヒル家の地下室に住んでいた、グレン・メイヤーという男が抱えていた負債額と全く同額だった。しかも、当時、バーンヒル家の家主ジョー・バーンヒルの息子が家屋改善のために借り受けていたローンもまた11万8000ドルだった。

これは偶然とは言えないとクラーク氏は確信し、メイヤーとバーンヒル家に関わりのある人々が共謀して、身代金を得るためにジョンベネを誘拐する計画を立てたのではないかとみている。

また、ラムジー夫妻は外出する際、ジョンベネとその兄バークをバーンヒル家に預けてベビーシッティングしてもらうこともあり、同家の人々はラムジー家の裕福なライフ・スタイルを熟知していたという。

疑惑を排除できないバーンヒル家の関わり

クラーク氏は、クリスマスの夜、ラムジー家の近くで行われていたドラッグ・パーティーに参加していたジョー・バーンヒルの男孫、女孫、女孫の元夫の3人が、パーティーを抜け出してラムジー家に侵入し、身代金目的でジョンベネを自宅の地下室に監禁したものの、脅迫状を見つけた母パッツィーが警察に通報したことから、ジョンベネを殺害したのではないかと推理している。

ちなみに、これらの人物の中でメイヤー（2005年に他界）は、事件後、出身地のインディアナ州に戻っているが、そこで居住していた彼のアパートの壁は、床から天井まで、何十ものジョンベネ事件に関する記事で飾られており、まるでジョンベネを祀る神殿のようだったという。

また、男孫は自殺している。DNA鑑定の結果、“ジョンベネの下着から見つかったDNAが、ジョーか彼の親族のDNAである可能性は排除できない”とする鑑定結果が出て、それをタブロイド紙が報じたことが自殺の背景にあるのではないかとクラーク氏は推測している。

重要参考人の親族からDNAを採取

ジョンが近年注目されているIGG（調査的遺伝子系譜学）をベースにしたDNA調査で犯人が特定できる可能性があると訴えていることは前編で述べたが、クラーク氏とともに調査を行っているデレク・ブロンメリッチ氏もまた、重要参考人と考えている人物の親族のDNA情報を辿ることで犯人を特定できるのではないかと考え、彼らの親族のDNAを採取する活動をしている。

両氏は、女性の親からのみ受け継がれるミトコンドリアDNAに着目している。そのミトコンドリアDNAを犯行現場から採取されたミトコンドリアDNAと照合し、両者が一致すれば、家系的にその女性と繋がる人物が犯人の可能性があるという。両氏は、昨年、彼らが重要参考人と考える人物と家系的に繋がっている女性からミトコンドリアDNAを採取し、鑑定結果を得て、ボールダー警察に提出した。

そして今年、両氏はDNA検査を次のレベルに進めた。ブロンメリッチ氏はそれについてこう話す。

「現在、全ゲノムシーケンス（WGS）を実施してもらっている。これは、個人のゲノムを完全解析するために、約30億もの構成要素をすべて読み取るという方法だ。2000年には、この検査には約3億ドルの費用がかかったが、技術の進歩により、現在では約300ドルで可能になった。これは、遠い祖先を割り出すことも可能になる徹底的な検査だ。

この検査をすべく、現在、ジョンベネを殺害したと我々が考えている人物の血縁者からゲノムサンプルの収集をしている。ボールダー警察が、犯行現場に残されていた証拠品から採取したゲノムサンプルの全ゲノムシーケンスを実施し、その検査結果が私たちが血縁者から採取したゲノムサンプルの検査結果と一致すれば、犯人を特定できる可能性がある」

また、両氏は、重要参考人と考えている人物が吸ったキャメルのタバコの吸い殻から採取したゲノムサンプルの全ゲノムシーケンスも行い、その検査結果もボールダー警察やFBIに送る予定だ。

29年目に判明した新事実

ブロンメリッチ氏は、調査の結果、新たな発見をしている。それは、ボールダー警察が、ジョー・バーンヒルに報道機関の取材に応じないよう口止めしていたということだ。

「警察が犯罪を解決する方法の一つに行動分析がある。多くの場合、犯罪発生後、その犯罪に詳しい人物や犯罪に関与した人物は、自身への注目を逸らすために報道機関に対して頻繁に発言する傾向がある。

殺人事件発生後の1週間、ジョー・バーンヒルほど報道機関に多く発言した人物はいなかった。ところが、ジョーは、ある時点から、報道機関への発言を止めた。報道機関にその理由を聞かれたジョーは、ラムジー家から警察を通じて口止めを要請されたと答えている。

その真偽についてジョン・ラムジー氏に尋ねたところ、彼は警察にそんな要請をしていないと答えた。つまり、警察が、ジョーに報道機関に発言しないよう要請したのだ。ジョーは報道機関に、事件当日はボールダーにはいなかったジョンの息子アンドリューを目撃したといった不審な発言をしていたので、それを止めさせるためだろう」

“身内犯行説”を一蹴する決定的証拠

クラーク氏もまた、新たな事実を発見している。ジョンベネ殺害事件に関わった元FBI捜査官から得た、まだどのメディアも掴んでいない貴重な情報だという。

「その元FBI捜査官はラムジー家の電話記録を調査した。彼によると、脅迫状を見つけたラムジー家が最初に電話したのは警察ではなく、弁護士だったということだ。脅迫状には“警察に通報したらジョンベネを殺す”と書かれていたので、まず、弁護士にどうしたらいいか相談したのだろう。しかし、弁護士から警察に通報するようアドバイスを受けたので、母親のパッツィーは通報したのだと思う」

確かに、パッツィーが犯人の指示に従うことなく警察に通報したことは疑問視されていた。それはまた、ジョンベネ殺害はラムジー家の自作自演ではないかという疑念も生み出していた。その意味で、この新たな事実は身内犯行説を改めて否定するものと言えるかもしれない。

殴打に使われたのは懐中電灯ではなかった？

クラーク氏はまた、証拠品の再分析を行うために、高価な法医学用の装置を購入した。殺人現場にあった物と同じ物を購入し、実際に、殺人現場で何が行われたのか再現して、警察の発表が事実かどうか検証しようとしている。

「例えば、ジョンベネは懐中電灯で殴打されたとされているが、殴打に使われたのは懐中電灯ではありえないと我々はみている。

我々はジョンベネがスイス・アーミーナイフ（十徳ナイフ）のスクリュードライバーやレンガのようなもので殴打されたと分析している。実際に検証して得た結果やこれまでの調査結果を、ウェブサイトで公開したいと考えている。

私は誰よりも法医学的に事件を調査してきたと自負している。ジョンベネ殺害事件を調査している人々が、私の行った調査を参考にしてほしいと思う」

「命が続く限り調査を続けたい」

クラーク氏が15年近くに及ぶこれまでの調査結果を公開しようとしているのにはワケがある。今年の春、小腸に癌が見つかり、余命6カ月〜3年と宣告されたからだ。癌の摘出手術を行った後、4カ月間、病院とリハビリ施設のベッドの上で過ごし、今も自宅で闘病生活を送っている。

ジョンベネ殺害からちょうど29年になる12月26日からは、抗がん剤治療と放射線治療を行うという。

「残された時間がどれだけあるのかわからないが、命が続く限り、調査を続けて、ジョンベネ殺害犯を裁きにかけたい」

癌と闘いながら、クラーク氏はこれからも調査を続けて行く。

（飯塚 真紀子）