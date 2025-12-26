岡宮来夢、初のソロコンサート開催決定「ずっと発表したくてウズウズしていました」
岡宮来夢の初となるソロコンサート「KURUMU OKAMIYA 1st CONCERT『The Fanfare』」が、2026年9月26日・27日に大阪・梅田芸術劇場メインホール、10月3日〜5日に東京・日生劇場にて開催されることが決定した。
岡宮来夢は、確かな歌唱力と演技力を武器に、ミュージカル『王家の紋章』『ファンタスティックス』『ロミオ＆ジュリエット』（主演）など数々の作品に出演してきた。2025年には、『進撃の巨人』-the Musical-、音楽朗読劇『三毛猫ホームズ』、ミュージカル『1789 -バスティーユの恋人たち-』、そして『四月は君の嘘』へ出演、着実にキャリアを重ねている。
東京公演は、数々のオペラや演劇が上演されてきた伝統と格式を誇る日生劇場で開催される。ソロコンサートの開催が稀なこの劇場で、これまで岡宮が出演してきた作品の楽曲をはじめ、ファンから歌唱を熱望されてきたナンバーを披露する。さらに、岡宮自身が「歌ってみたい」「挑戦したい」と語る楽曲や演出も取り入れ、これまでにない新たな魅力を詰め込んだ、今この瞬間だからこそ実現する特別なステージとなる。
本公演の構成・演出・振付を手がけるのは、舞台『千と千尋の神隠し』、ミュージカル『ジェーン・エア』『天使にラブソングを〜シスター・アクト〜』『アナスタシア』など数多くの作品で活躍してきた大澄賢也。さらに、音楽劇『道』、ミュージカル『ファンタスティックス』『VIOLET』『テラヤマキャバレー』などで音楽監督を務めてきた江草啓太が、音楽監督・ピアノコンダクターを担当する。
岡宮の新たな一面と、劇場ならではの特別な時間に期待が高まる。
KURUMU OKAMIYA 1st CONCERT 『The Fanfare』は、梅田芸術劇場メインホールにて2026年9月26日・27日、日生劇場にて同年10月3日〜5日開催。
※岡宮来夢のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■岡宮来夢
この度、自身初となるソロコンサートを開催させていただきます。会場は梅田芸術劇場メインホール、そして日生劇場。構成・演出・振付は大澄賢也さん。音楽監督・ピアノコンダクターは江草啓太さん。まさに夢のようです。タイトルの「The Fanfare」には、「皆様と僕らにとって、このコンサートが盛大な後押しになりますように」という想いを込めました。お2人、そしてスタッフの皆様と打ち合わせを重ねる中で、たくさんのことが明確に決まってきていますが、今はまだお伝えできないことが多いのが悔しいほど、ワクワクが止まりません。ずっと発表したくてウズウズしていました。今日、ようやく皆様にご報告することができました。誰もが心躍るソロコンサートになること、間違いありません。ぜひ胸を膨らませてお越しください！ 来年の秋、劇場でお待ちしています！
