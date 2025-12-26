カネヨリマサルが、2ndアルバム『ヒント』を2026年3月11日（水）にリリースすることを発表した。

本作は、Prime Video CMソングとして話題になった「ぜんぶオーライ！」、道標ツアー初日にリリースされたライブチューン「RUN」、キュートでポップなラブソング「リボンをかけた恋心」に加え、ダウ90000の第七回演劇公演「ロマンス」に書き下ろされた「桃色ロマンス」を含む全10曲を収録するフルアルバムとなる。ジャケットなどは後日発表。

初回限定盤には、今年11月に開催された＜初ホールワンマンへの道標ツアー＞のツアーファイナルとなるNHK大阪ホール公演の映像を全編収録。初のホールワンマン公演で見せた疾走感溢れるパフォーマンスのみならず、エモーショナルなMCも見どころだ。ゲストにキュウソネコカミのヨコタシンノスケ（Key）、ヨコイマモル（G）を迎え、特別アレンジで披露された楽曲も含まれる。

なお今回、早期予約特典として12/26から2/1までの期間に予約すると弾き語りデモCD「”ヒント”のヒント」が同封される。

さらに、VICTOR ONLINE STOREでは初回限定盤に限定オリジナル・フェイスタオル 【みんなの好きな歌詞タオル】を同梱した限定セットを数量限定で販売。SNS上で開催中の「カネヨリ歌詞投票」で選ばれた歌詞が採用されるという企画になっている。

また、本作リリースを記念して、予約・購入者特典も発表された。詳細は公式サイト及び各店舗のHPにてチェックしてほしい。

■2nd Album 『ヒント』

2026年3月11日（水）発売

購入リンク：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/kaneyorimasaru/hint.html ＊収録曲[CD] ： 計10曲 （曲順不同）

・「ぜんぶオーライ！」 （Prime Video CMソング）

・「RUN」

・「リボンをかけた恋心」

・「桃色ロマンス」（ダウ90000 第7回演劇公演「ロマンス」主題歌）

他 ＊初回限定盤A/B映像[Blu-ray/DVD] ：

初ホールワンマンへの道標ツアー at NHK大阪ホール [2025.11.2４]

（自身初のホールワンマン・ライブ映像 全曲収録） ＊商品形態 ： 計5形態

・通常盤 [CD] / 3,300円（税込） / VICL-66121

・初回限定盤A [CD+Blu-ray] / 6,600円（税込） / VIZL-2506

・初回限定盤B [CD+DVD] / 6,600円（税込） / VIZL-2507

・VOS限定セット [初回限定盤A（CD＋Blu-ray）+ GOODS] / 8,800円（税込）

・VOS限定セット [初回限定盤B（CD＋DVD）+ GOODS] / 8,800円（税込）

→VICTOR ONLINE STORE 限定セット ：

2ndアルバム記念グッズ付きプレミアム・セット

限定オリジナル・フェイスタオル 【みんなの好きな歌詞タオル】 ＊早期予約特典： 弾き語りデモCD 「”ヒント”のヒント」 （12/26〜2/1 23:59） ＊FC会員特典： 「直筆サイン入り ”ヒント”アナザージャケット」 ＊各チェーン特典：

「楽曲タイトルステッカー」（チェーン別色）

・TOWER RECORDS全国各店、TOWER RECORDS ONLINE：楽曲タイトルステッカー A

・HMV全国各店、HMV & BOOKS online：楽曲タイトルステッカー B

・楽天ブックス：楽曲タイトルステッカー C

・VICTOR ONLINE STORE：楽曲タイトルステッカー D ・Amazon.co.jp：メガジャケ

・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ ＊VOSサイン会（生配信）：直筆サイン＆お名前入りオリジナルカード ＊インストア・イベント（トーク・サイン会）

【タイトル】

【カネヨリマサル】2ndアルバム「ヒント」リリース記念インストアイベント

大阪

■場所

タワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース

■開催日時（集合時刻）

日時：2026年3月13日(金) 18:00集合／18:30スタート

場所：タワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース

内容：トークライブ＆ジャケットサイン会

出演：カネヨリマサル 東京

■場所

タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース ■開催日時（集合時刻）

2026年3月15日(日曜日)

日時：2026年3月15日(日) 15:30集合／16:00スタート

場所：タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース

内容：トークライブ＆ジャケットサイン会

出演：カネヨリマサル

■＜今日を凛々 Vol3 〜メジャーデビュー3周年記念〜＞

2026年1月25日（日）東京・渋谷 Spotify O-Crest

OPEN/START 18:00/18:30 チケット代：前売：3,903円 （スタンディング）

詳細：https://kaneyorimasaru.com/

■＜君と私の世界を変えるワンマンライブ2026＞

2026年5月21日（木）東京・EX THEATER ROPPONGI

OPEN/START 18:00/19:00

2026年5月30日（土）大阪・大阪城音楽堂

OPEN/START 16:00/17:00 チケット代：指定席：5500円（お土産付き）

詳細：https://kaneyorimasaru.com/