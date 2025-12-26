「冬のお出かけ服」→【ユニクロ】でゲット！ 40代おしゃれママ着用「大本命アイテム」

「冬のお出かけに着ていく服がない……」そんなミドル世代は、Instagramで「アラフィフの服選び」（プロフィールより）を投稿している、40代のおしゃれママ@ayakonbubuさんが着用している【ユニクロ】の「大本命アイテム」をチェックして。上品な雰囲気でオンにもオフにも使えそうなポロセーターや、ヒートテックの機能を持つ素材で作られたスウェットパンツとグローブが登場。寒い日もあったかおしゃれを楽しめる、@ayakonbubuさんの着こなしテクニックもぜひ参考に。

オンオフ使えそうなキレイ見えポロセーター

【ユニクロ】「メリノニットポロセーター」各\2,990（税込・セール価格）

襟付き & フロントボタンのきちんと感のあるデザインが、大人のお出かけにぴったりなセーター。メリノウール100%素材で作られた「美しい光沢感となめらかな肌ざわり」（公式ECサイトより）も、上品見えをサポート。テイスト問わず合わせやすいセーターは、プライベートだけじゃなく、お仕事シーンにも活躍しそうです。

あったかおしゃれを楽しめる！ スッキリ見えスウェットパンツ

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\3,990（税込）

1枚仕立てのスッキリとしたテーパードシルエットと、裾リブのジョガーデザインがスポーティなムードを演出。部屋着っぽくなりがちなスウェットパンツも、お出かけ仕様へブラッシュアップ。裏面にヒートテックの機能を持つボア素材を使用。穿いた瞬間からあたたかさを実感できそうなスウェットパンツは、寒がりなミドル世代の強い味方になりそうです。

冬のお出かけが楽しくなりそうな高見えグローブ

【ユニクロ】「ヒートテックライニンググローブスウェードタッチ」\1,990（税込）

上品なスエード調素材が高級感を演出し、大人コーデを格上げできそうなグローブ。肌面には、ヒートテックの機能を持つフリース素材を使用しています。さらに、「表地の裏側に防風フィルムを使用」（公式ECサイトより）しているため、バッチリ手元の冷え対策ができそう。導電性素材を使用しているため、タッチパネルの操作も可能。ストレスフリーに冬のおしゃれを楽しめそうです。

こなれ感のあるきれいめカジュアルコーデ

上記で紹介したアイテムにコートをバサっと羽織れば、こなれ感のあるキレイめカジュアルコーデが完成。異なるテイストも、モノトーン & ブラウンの落ち着いた配色でまとめれば、統一感のある着こなしに仕上がりそうです。レディなシューズに白ソックスをアクセントとしてきかせた、足元コーデもマネしたいポイント。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ayakonbubu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i