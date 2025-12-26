Offo tokyo、連続配信第3弾「イカサマ」を1月リリース。Fm yokohamaで初オンエア
Offo tokyoが、2026年1月7日(水)に配信シングル「イカサマ」をリリースする。
本作は、11月よりスタートした5ヶ月連続配信リリースプロジェクト“イカサマ”の第3弾作品。制作の過程で生まれた数多くの良曲を「一つに絞れない」という想いから始まった本企画は、毎月異なる表情の楽曲を届けている。
新曲「イカサマ」は、下北路地裏の空気感を鳴らした、Offo tokyo的ロックチューンに仕上がっている。リリース発表にあわせジャケットも公開された。
本楽曲は12月27日(土)放送のFm yokohama『Travelin’ Light』にて初オンエア予定。また、リリースタイミングとなる2026年1月には、SNSを中心に「イカサマ」を目にする仕掛けも実施予定とのこと。
■Fm yokohama 84.7『Travelin’ Light 』
放送日時：毎週土曜日 11:00〜12:50
DJ： 畠山美由紀
番組HP： https://www.fmyokohama.co.jp/program/travelinlight
radiko： https://radiko.jp/share/?sid=YFM&t=20251227110000
X：https://x.com/tl_847
Instagram：https://www.instagram.com/travelinlight847/#
■Digital Single「イカサマ」
2026年1月7日（水）リリース
Pre-add / Pre-save https://Offo-tokyo.lnk.to/ikasama_paps
Lyrics:Shota Kaya
Music:Shota Kaya
Arrange:Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)
■＜Offo tokyo Live Tour 2025-2026＞
2025年12月6日(土)：名古屋・今池GROW
2025年12月7日(日)：大阪・梅田Zeela
2026年1月18日(日)：福岡・福岡OP’s
2026年1月25日(日)：東京・渋谷WWWX
一般チケット受付URL：https://eplus.jp/offo-tokyo-2526/
関連リンク
◆Offo tokyo オフィシャルサイト
◆Offo tokyo オフィシャルTikTok
◆Offo tokyo オフィシャルInstagram
◆Offo tokyo オフィシャルYouTube
◆Offo tokyo オフィシャルX
◆Offo tokyo レーベルサイト