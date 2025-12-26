2025年、静岡県内のニュースの中で特に衝撃的だったのが、9月の竜巻被害です。あれから３か月、現地を再び歩くと着実に復興が進む一方で、依然として爪あとが深く残る場所もありました。被災地の「いま」を追いました。



9月5日、台風15号の接近で、県内の広い範囲に線状降水帯が発生。県内では観測史上最大の降水量となった地点もありました。



さらに、牧之原市から吉田町にかけて風速75メートルの国内最大級の竜巻が発生。





車も茶畑に飛ばされ、電柱はぐにゃりと折れ曲がり、屋根や壁も吹き飛ばされ、無残な姿に。（竜巻の被災者）「バンバンバーンてきて、そのうちバーンときたら、ガラスがバリバリバリと割れて」それはどれほどの威力だったのか。現地を調査した竜巻の専門家は、（防災科学技術研究所 下瀬 健一 主任研究員）「牧之原付近でおきた竜巻は日本最大級のもので、（被害の）長さ、幅ともに日本の平均よりもかなり大きくなっていた。」日本の竜巻被害は幅100m、長さ3kmほどが平均ですが今回は、幅500m、長さ7キロの広範囲で複数の竜巻が発生したと見られます。この竜巻で牧之原市では住宅73棟が全壊し、被害は1300棟あまりに。被災直後には、津川アンカーも現地へ。（津川祥吾 アンカー）「こちらのお宅もだいぶ無残な状態になってしまっています。風でこれだけの窓が壊れるところを私は見たことがありません。」そこには目を覆いたくなる光景が。（津川祥吾 アンカー）「お話伺ってもよろしいですか？」こちらは自宅兼仕事場が被災した服部さん。（被害にあった服部徳治さん）「シャッターを台風だから閉めておいた。今、全然ないからね。どこかにいっちゃった。」あれから3カ月。再び現地を訪ねると…（津川祥吾 アンカー）「災害廃棄物はだいぶ片づいてキレイになっています。ただ建物はそれぞれの家庭の事情があると思いますが、足場が組まれ復興の槌音が聞こえるお宅から、ほとんど手がついていないお宅まで、復興にまだまだ時間がかかる地域の難しさが感じられます。」今なおブルーシートで覆われた多くの住宅が。服部さんの家にも行ってみると…（津川祥吾 アンカー）「竜巻から3ヶ月、どうですか。建物はだいぶ綺麗になりましたね。」（竜巻被害にあった服部徳治さん）「ほとんど終わりました。あの時はもうね正直言って、もうどうしようと思ったね。」竜巻で建物に大きな被害が。それも今はキレイに復旧していました。多額の修理費用がかかりましたが、突風被害もカバーされる保険に入っていたためほぼ全額が支払われました。（竜巻被害にあった服部徳治さん）「仮にあのような規模の竜巻が来たら、鉄筋の建物で窓も強化ガラスでとんでもない仕様にしないと無理でしょ。ちゃんとした保険に入ることだね。」被害は住宅だけではありません。特産品のお茶のほか、イチゴやガーベラなどを栽培するハウスにも。これはあるハウスを映した防犯カメラ。午前10時には静かな様子でしたが、午後0時50分頃には激しい風と猛烈な雨が。そしてその直後、映像は止まっていました。その時、現場では…（上空からリポート）「多くのビニールハウスが倒壊しています。」竜巻により35棟ものハウスが一瞬にして倒壊したのです。（ハウスが被災した 藤田治之さん）「帰ってきたらすべてがつぶれていて、先行きどうしようというのが現実。この竜巻で一瞬で終わり。」全国のホームセンターなどに野菜や花の苗を出荷していた藤田さん。この被害で、約50万株が出荷できなくなりました。（ハウスが被災した 藤田治之さん）「大きすぎですよね、考えられない。再建するにしても、時間がすごくかかってしまうので、先がどうしていいのかわからない部分もやっぱりあります。」ハウスは風速45mでも耐えられる設計でしたが、今回はそれを大きく上回ったのです。（ハウスが被災した 藤田治之さん）「本音は辛い。うん、本音は辛い。お店の方たちから待ってるからという声が聞こえるので、再復活して生産始めなきゃいけないなって。」まさにどん底からの復活を目指しますが、そこには負けられないもう一つの理由が。（ハウスが被災した 藤田治之さん）「子供たちがね、来年春から引き継いでやってくれるような形にもなっているので、その子たちのためにも…、うん…頑張んなきゃいかんなと思っています。」今は県外にいる娘が4月から仕事を手伝うことになっていたのです。この日、被災から2週間以上経っても続く撤去作業に娘の彩花さんの姿がありました。（藤田さんの娘・彩花さん）「思ってたよりもすごい悲惨な状態で...。不安はあります。でも私の不安よりも多分元々いた従業員さんとか、お父さんとかの方が不安は強いと思うので、一緒に頑張っていけたらいいなとは思っています。」しかし、再建費用は2億円を超えます。公的な補助が1200万円ありますが、保険に加入していなかったためその多くは借金するしかありません。（ハウスが被災した 藤田治之さん）「ほぼ全てですよね、自分たちでやっていくしかない。」再建はいばらの道ですが、修理を終えたハウスには、鉄骨の下敷きになったブルーデージーが、キレイな花を咲かせていました。それは、藤田さんを応援するかのように。（ハウスが被災した 藤田治之さん）「よく生きてたなっていうのはあります。なんとなく気分的にというか、気持ちは前に進めるようになった...ですね。『やらなきゃ』というところです。」