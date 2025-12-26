9月、牧之原市などで発生した国内最大級の竜巻が発生し、甚大な被害が出ました。こうした竜巻から命を守るために「竜巻の予測」は可能なのか、世界が注目する竜巻研究の最前線を取材してきました。



竜巻発生件数が全国で5番目に多い静岡県。命を守るためには、事前避難が有効ですが、その竜巻予測の最前線は…



（名古屋大・横浜国立大 坪木和久 教授）

「より高精度に竜巻の予測はリアルタイムにできる。まさに今そういったことができる段階に来ている。」





台風と竜巻研究の第一人者、坪木教授に最先端の成果を見せてもらうと…（名古屋大・横浜国立大 坪木和久 教授）「これは気象シミュレーションモデルで再現した竜巻です。」赤くなっているのが竜巻。実はこれ、牧之原の竜巻を再現したものです。（名古屋大・横浜国立大 坪木和久 教授）「このように多数の渦が見えるっていうのは私は初めて見ます。同時に竜巻ができたのではないだろうかと思われます。」ある地点の気象データを入れるとその先での竜巻発生を予測可能ですが計算に時間がかかるため、実用化できていません。しかし…、（名古屋大・横浜国立大 坪木和久 教授）「富岳というコンピューターが国内で稼働していて、それを使えば予測も可能になるのではないか」日本が誇るスーパーコンピューター「富岳」。これを使えば竜巻の発生を1～2時間前に予測できるのです。（名古屋大・横浜国立大 坪木和久 教授）「竜巻の発生可能性が予測され、適切に避難することによって少なくとも人命が失われない、そのような未来になっていってほしい。」