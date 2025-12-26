2009年に公開された『アバター』は、映画業界に大変革を巻き起こした。誰も見たことのない映像の美しさに「これからは3Dの時代だ！」と、多くのスタジオが公開を控える新作をこぞって3Dに変換。映画館のオープンが相次いでいた中国では、3Dではないスクリーンがほぼないような状況になった。

そのブームは長続きしなかったが、『アバター』の人気は衰えることはなかった。2022年公開の『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』も、全世界で23億ドルを売り上げる爆発的ヒットに。それは、ジェームズ・キャメロンが一から作り上げた世界と、そこで起きる物語がとてつもなく優れているからにほかならない。3Dは、あくまでそのストーリーをより効果的に語る手段なのである。

シリーズの奥にある残酷なテーマ

「このシリーズは、全世界で受け入れられてきた。アメリカでも、日本でも、ヨーロッパでも。伝統に対する義務、あるいは伝統を打ち破ること、社会、人とのつながりといった、私たちにとって大事なことを語るから。そもそも、主人公は異人種カップルだ。ジェイクは人間に生まれ、ネイティリは生粋のナヴィとして伝統的な育てられ方をした。子どもたちは、指の本数が普通と違っていたりする。自分が世間と馴染めないと感じている子もいる。そこにも多くの人は共感できるのではないかな」（キャメロン）

『ウェイ・オブ・ウォーター』では、ジェイク・サリー（サム・ワーシントン）とネイティリ（ゾーイ・サルダナ）の5人の子どもが初登場した。実の子は3人。あとのふたり、キリは1作目で死んだグレイス博士（シガーニー・ウィーバー）の娘、スパイダーはパンドラに取り残された人間の子。3作目『ファイヤー・アンド・アッシュ』では、2作目以上に、これらの子どもたちの個性とストーリーにおける存在意義が明確になる。これは、戦いの中にぶちこまれ、責任を負わされる彼らの成長物語でもあるのだ。

悪役クオリッチ大佐を演じるスティーヴン・ラングも「子どもが戦うことを強いられるというのも、このシリーズの奥にある要素のひとつだと思う」と言う。それは、現実の世界で起きていることだ。カメラの回らないところでも子役たちの母のような存在だったというサルダナも、「2作目と3作目を撮り終えた今、戦争の中で生き抜こうとしている家族に、より強く、深いレベルの思いやりを感じるようになったわ。私はいつもその人たちのことを思っている」と真摯に語る。

最新作で描かれる“分断工作”と“意外な裏切り”

2作目で、サリー一家は長男ネテヤムを失うという悲劇に直面。その直後から始まる3作目は、彼らをより残酷な場面に連れていく。資源獲得のためにパンドラの支配を試みてきたスカイ・ピープルこと人間に加え、同じナヴィでありながら「エイワ」を信じないアッシュ族が、敵として登場するのだ。その展開は、「人類の歴史にインスピレーションを得て生まれたものだ」と、キャメロン。

「ヨーロッパ人がアメリカ大陸にやってきて、まず行ったことは何だろうか？ ネイティブ・アメリカンの部族となんとかコミュニケーションを取れるようにし、取引を始めることだ。次に狙ったのは、分断させること。武器を提供したりして、お互いを戦わせたんだ。このシリーズはこれまでも植民地主義、搾取、土着の文化を破壊することなどについて語ってきたから、観客もこの流れには納得するだろう」（キャメロン）

「ジェイクとクオリッチは似ているんだよ」

実際にクオリッチは、アッシュ族のリーダー、ヴァランに人間の武器を提供し、取り入ろうとする。「昔から“敵の敵は味方”という表現があるよね。けれど、意外な者たちが手を組むと、最後には裏切りがあるんだ」とラングが言うとおり、状況はどんどん複雑になっていく。クオリッチ大佐の息子でありながらサリー一家の一員として生き続けると決めたスパイダーの存在、そしてクオリッチは人間として一度死んでいることも、混乱を呼び込む。

「元の体を持たないクオリッチ大佐は、ジェイクのようにナヴィになることがあるのか。それとも彼は今もあくまで軍隊の人間にすぎないのか。片や、ナヴィになったジェイクは、もともとの自分の仲間、つまり人間と戦うことになった。よく考えると、ジェイクとクオリッチは似ているんだよ。初めてアッシュ族を見た時、一瞬とはいえ、クオリッチはジェイクと同じ側に立つ。一方、スパイダーは、人間とナヴィの狭間で両方から引っ張られる。スパイダーは、3作目で非常に重要なキャラクターになるよ。今回はそういう興味深いことがたくさん起きるんだ」（キャメロン）

彼らを振り回し、脅威を与える悪役ヴァランを演じるのは、スペイン人女優ウーナ・チャップリン。チャーリー・チャップリンの孫娘である彼女は、オーディションでこの役を手にした。

「この映画で最も優れているのは…」

「キャスティング・ディレクターから声がかかったとき、私はキューバのジャングルに住んでいたの。こんな話が来るとは、想像もしていなかったわ。キャスティング・ディレクターの前でシーンを演じているうちに、私はヴァランに奇妙なコネクションを感じるようになった。次に呼び出しがかかると、そこにはキャメロン監督がいて、彼と一緒にいろいろ試しながら演じてみたの。会う前はものすごく緊張したけれど、彼はとても優しくて、好奇心旺盛な人だったわ」（チャップリン）

この映画で初挑戦したパフォーマンス・キャプチャーについて、チャップリンは「大きな自由を感じられる、最高の体験だった」と振り返る。3作目のロサンゼルスプレミアの舞台挨拶でキャメロンも「人はテクノロジーについて聞いてくるが、この映画で最も優れているのは役者による演技。（CGで絵ができた後に）役者がちょこっと来て声を吹き込むのだろうと誤解している人もいるようだが、違う。役者たちは、18カ月もかけ、スクリーンに出てくるすべてのことをやったんだよ」と語ったように、スクリーンに出てくる激しいアクション、悲しみにくれる表情、それらはすべて役者によるもの。だが、後にCGが施されるおかげで、グレイスとして死んだウィーバーが2作目からティーンのキリとして登場することが可能になるなど、実はこのテクノロジーは役者の演技の可能性を広げるものだと言えるだろう。

「この映画で私たちがしたことは、正真正銘の“演技”。相手の細かなニュアンス、ディテールも全部感じ取ることができ、共演者と非常に密な関係を築けるので、古典劇に出ていたころを思い出した。このテクノロジーのおかげで、私はあの年齢のキャラクターを再び演じられたのよ。まさに大きな冒険ね。こんなことに挑戦できるテクノロジーが出てきたなんて、私は正しい時代に生きたのだなと本当に感謝する」（ウィーバー）

キリは若々しさたっぷりで、76歳の女優が演じているとはとても信じられない。役者たちの情熱、才能、テクノロジー、そしてそれらを見事に融合させたキャメロンに、拍手を送りたい。

ジェームズ・キャメロン 1954年、カナダ・オンタリオ州⽣まれ。『殺⼈⿂フライングキラー』（81年）で⻑編監督デビュー。2作⽬の『ターミネーター』（84年）以降、『エイリアン2』（86年）『アビス』（89年）『ターミネーター2』（91年）『トゥルーライズ』（94年）『タイタニック』（97年）などの話題作を生み出す。ほかにも『ジェームズ・キャメロンのタイタニックの秘密』（03年）などドキュメンタリーも手掛け、『アリータ：バトル・エンジェル』（19年）では脚本・製作を務めた。

INTRODUCTION

惑星パンドラで人間の身体を捨ててナヴィになり、愛する家族とともにこの星のために戦い続けるジェイク・サリーを中心とした物語──。映画界に革命を起こした、『アバター』（09年）から始まったジェームズ・キャメロン監督による待望のシリーズ最新作。よりスケールアップしたスペクタクル映像が期待される3作目の物語は前作『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（22年）の数週間後からスタートする。

STORY

長男ネテヤムを失ってから数週間後。クオリッチ大佐（スティーヴン・ラング）の息子スパイダー（ジャック・チャンピオン）がいる限り人間は襲ってくると考えたジェイク（サム・ワーシントン）たちサリー一家はメトカイナの地を出て、空を⾏き交う平和な遊牧⺠・トラリム族と出会う。そしてスパイダーをオマティカヤ族の拠点・ハイキャンプへ送り届ける旅に出る。だがその道中で故郷を火山の噴火で焼かれた“灰の一族”アッシュ族の襲撃を受ける。一方、RDA社はさらなる惑星パンドラ攻略を企てており、クオリッチはジェイクへの復讐に燃えていた……。



STAFF & CAST

監督・製作・脚本：ジェームズ・キャメロン／出演：サム・ワーシントン、ゾーイ・サルダナ、シガーニー・ウィーバー／2025年／アメリカ／197分／配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン／© 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

