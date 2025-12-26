２６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４．０６ポイント（０．１０％）高の３９６３．６８ポイントポイントと８日続伸した。

前日までの好地合いを継ぐ流れ。前場は売りが先行し、マイナス圏で取引を終えたものの、その後はもみ合う中で買い戻しが入り、上げ幅を次第に拡大した。根強い政策期待に加え、人民元高が引き続き相場を支えている。ただ上値は限定的。クリスマス休場で海外勢の参加が限られ手掛かりに乏しいうえ、週末を前に利益確定売りも重しとなった。政策期待はあるものの、中国指標の内容を見極めたいとするスタンスも強まっている。２７日に１１月の工業企業利益、３１日に国家統計局などによる１２月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩ、民間が集計する１２月のＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国サービス業ＰＭＩなどが公表される。（亜州リサーチ編集部）

業種別では非鉄金属株の上げが目立つ。中国リョ業（６０１６００／ＳＨ）が８．０％高、西蔵珠峰資源（６００３３８／ＳＨ）が６．３％高、西部鉱業（６０１１６８／ＳＨ）が６．１％高、山東南山リョ業（６００２１９／ＳＨ）が６．０％高、紫金鉱業（６０１８９９／ＳＨ）が４．７％高で引けた。引き続き航空機製造株も高い。陝西航天動力高科技（６００３４３／ＳＨ）が４．９％高、航天時代電子技術（６００８７９／ＳＨ）が４．６％高、中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）が０．９％高で引けた。ホテル・観光株、化学工業株、建築建材株、石炭株なども買われている。

半面、製紙株はさえない。福建省青山紙業（６００１０３／ＳＨ）が４．９％、宜賓紙業（６００７９３／ＳＨ）が３．８％、牡丹江恒豊紙業（６００３５６／ＳＨ）が３．０％ずつ下落した。造酒、電子部品、バイオ医薬、医療機器も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．３４ポイント（０．１３％）高の２５２．８７ポイント、深センＢ株指数が３．４４ポイント（０．２７％）高の１２６５．３０ポイントで終了した。

香港市場はクリスマスで２６日まで休場。２９日から取引を再開する。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）