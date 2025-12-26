【MステSUPER LIVE】なにわ男子＆WEST.、同じクラスの同級生だったメンバー明かす 11年前の秘蔵写真も公開「放課後カラオケ行ったり」
なにわ男子とWEST.が、26日に生放送するテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演した。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
なにわ男子は「Never Romantic」、WEST.は「SOUTH WEST BEACH!!」を披露。パフォーマンス前のトークでは西畑大吾が「隣にいる小瀧望とは高校3年間同じクラスの同級生でした。放課後はよくたこ焼きとか食べに行ってましたね」と約11年前の2人の写真も公開。「毎日のようにたこ焼き屋に寄って、放課後カラオケ行ったり、お仕事にそのまま一緒に行ったり」と思い出を語っていた。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
