½÷À½ä¤ëÅ¾´¹´ü¡¢Â¿ºÌ¤ÊÈ¯¿®ÎÏ¡¡ÁêËÐ¤È½÷À¤òÄ«¥É¥é¡Ö¤Ò¤é¤ê¡×¤Ç
¡¡17Æü¤Ë»àµî¤·¤¿Æâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¤ÏµÓËÜ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤òÉÁ¤¶¦´¶¤òÆÀ¤¿¡£ÂçÁêËÐ¤Î²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡Ê²£¿³¡Ë¤Î½÷À½é¤Î°Ñ°÷¤Ë¤Ê¤ê»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¡£¡Ö½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Å¾´¹´ü¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÈ¯¿®ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡1990Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¡ÖOL¡×¤¬¸ø»ä¤ËÍÉ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤òÉÁ¼Ì¡£92Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤é¤ê¡×¤ÇÃËÀ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ëÁêËÐÉô²°¤ÇÆ¯¤³¤¦¤È¤¹¤ë½÷À¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¡¢2000Ç¯¤Î¡Ö»ä¤ÎÀÄ¶õ¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡²£¿³°Ñ°÷¤Ï00¡Á10Ç¯¤ËÌ³¤á¤¿¡£Åö»þ¤Î²£¹ËÄ«ÀÄÎ¶¤¬µÙ¾ìÆÏ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÅÚÉ¶¾å¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡²è°ìÅª¤ÊÃË½÷Ê¿Åù¤¬ÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤Þ¤Ê¤¤¤È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢½÷À¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤ò´Ó¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÃË½÷º¹ÊÌ¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Á´Éô¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤ÈÊ¸²½¤¬Áé¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£