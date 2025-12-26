評論家・翻訳家の芝山幹郎氏と、映画評論家の森直人氏が、2025年のベスト映画について語った。ふたりが選んだ「2025年映画のベストワン」は――。

【画像】『ワン・バトル・アフター・アナザー』のショーン・ペン

2025年の「不動の第1位」は？

森 『ワン・バトル・アフター・アナザー』はハリウッド（LA）の最新金字塔ですね。

芝山 まさに驚天動地。春先に色々な秀作を見て楽しんでいたのが、秋に『ワン・バトル〜』を見て、全部ひっくり返っちゃった（笑）。



『ワン・バトル・アフター・アナザー』のレオナルド・ディカプリオ ⒸWarner Bros／Courtesy Everetto Collection／amanaimages

とにかくアクションに圧倒される映画ですが、物語のさわりを紹介しておくと、主演のレオナルド・ディカプリオは爆弾闘争も辞さない革命組織「フレンチ75」の元メンバー。今は過去を隠し、同志テヤナ・テイラーとの間に産まれた最愛の娘と冴えない日々を送っている。しかし、ある日突然、娘が何者かに誘拐されてしまった上に、ショーン・ペン演じる変態軍人がディカプリオを執拗に追いかけてくる。ディカプリオは、娘の空手の“センセイ”ベニシオ・デル・トロの助けを借りながら、娘を救うために戦う。

ショーン・ペンの髪型が本当に趣味が悪い（笑）。コーエン兄弟の『ノーカントリー』で不気味な殺人鬼を演じたハビエル・バルデムの“史上最悪の髪型”に匹敵する。

森 監督のポール・トーマス・アンダーソン（以下、PTA）は、第10作にして、ひとつのピークを迎えましたね。そもそもPTAはハズレなし、全作傑作と言っていい人で、前作『リコリス・ピザ』も素晴らしかった。でも、今回のほうがより総合的にPTAらしいし、同時にザッツ・エンタテインメント！

芝山 とにかくエキサイティング。シリアスな側面と馬鹿馬鹿しい部分を、これだけ爆発的に融合させた映画は珍しい。

森 まさに。ディカプリオがある“アクション”に挑まないといけないときに「トム・ファッキン・クルーズみたいに」やれ、とデル・トロ“センセイ”にどやされるシーンも爆笑でした。緊張感と笑いが渾然一体となったシーンが満載。横長のワイドスクリーンには本来不向きな巻き込まれ型のスクリューボール・コメディの構造を巧く応用していて、重量感のあるシーンを豪腕の演出力で快調に転がしていく。ディカプリオも過去最高級に面白かった。

芝山 あの、ぼんくらぶりやへっぴり腰が生きていましたね。ある種のカーニヴァル感覚というか、抑圧や独裁に対して、はっきりノーと言っているわけですが、それがみじんもお説教臭くない。むしろ、血湧き肉躍るイメージが、つぎつぎと画面に叩きつけられていく。映像も演技も音楽も、すべて有機的に化合して、観客を異次元にかっさらっていく。

シリアスと馬鹿馬鹿しさの融合

森 相当シリアスな政治闘争のメッセージが組み込まれているんですよね。「政治の季節」の60年代的な要素は、インスピレーションの源となったトマス・ピンチョンの『ヴァインランド』から汲み上げている。それを今のトランプ政権下のアメリカの問題に見事にスライドさせ、ブラックライブズマターなどを経てもあまり変わらなかったアメリカ社会の実相を真摯に描き、それを撃っているのですから、さすがの一言です。

PTAがピンチョンの小説を映画化するのは『インヒアレント・ヴァイス』（原作の邦題は『LAヴァイス』）に続き二度目ですが、かなり原作に忠実なアプローチを見せた前回に対して、今回は自由で開かれた脚色が光っていました。

芝山 シリアスな側面と馬鹿馬鹿しさの融合したわかりやすい例が、変態軍人ロックジョーが、女性闘士テヤナ・テイラーに命じられて、半ば強制的に勃起させられる場面。

低い位置からのあおりでテント状態の股間を撮るわけですが、なんとも馬鹿げたこの場面が、後々の因縁話につながっていくあたりが、豪快な展開でしたね。人種差別も、性差別も、この瞬間にすべてが裏返され、ロックジョーは快感と屈辱の両方に震え上がる。その怨恨が16年後の復讐物語へとつながっていく。

拷問するほうのテヤナ・テイラーも、驚くべき存在感でしたね。動物電気が高いというか、身体全体から放たれる精気は超ハイボルテージで、『007／美しき獲物たち』で殺し屋を演じた、あのグレイス・ジョーンズをしのぐほどです（笑）。

