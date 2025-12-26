犬が拗ねているときのサイン4選

犬は人間の言葉を話せない代わりに、行動や表情で感情を示します。拗ねたときの態度はとても分かりやすく、飼い主さんも気づきやすいでしょう。ここではよく見られる4つのサインを取り上げ、どうしてそのような行動をするのかを含めて詳しく解説します。

1.呼びかけを無視する

犬は拗ねると、呼びかけてもわざと無視をすることがあります。例えば、いつも名前を呼ぶと嬉しそうに駆け寄ってくるのにじっとしていたり。その一方で、家族が呼びかけには応じるなど、人によって態度を変える犬もいます。

人間としては「ムッ」としてしまうかもしれませんが、そこは我慢です。しつこく呼び続けると、意固地になってしまう可能性もありますので、少し時間を置いて落ち着いたトーンで声をかけるようにすると良いでしょう。

2.ふて寝する

犬があえて背中を向けて寝たふりをするのも、拗ねているときのサインです。犬によっては、呼んでも無視をして寝床から出てこなくなることも。

気に入らないことがあってふて寝をするのは「気持ちを整理したい」という複雑な心理があるようです。私たち人間も気に入らないことや嫌なことがあると、布団に入ってゴロゴロすることがありますが、まさにそんな感じなのでしょう。

実際に寝ているわけではないので、声は聞こえているはずですが、ふて寝をしているときは声をかけても起き上がることはありません。

3.イタズラをする

犬は拗ねると、クッションを噛んだり、物を持ち去ったり、普段しない行動をあえてするケースもあります。その気持ちの裏には、構ってほしいという思いがあるのかもしれませんね。

拗ねてイタズラをしているときに強く叱りつけると、犬はますます拗ねてしまい、逆効果になることがあります。まずは、なぜイタズラをするのかを探り、構う時間が減っていないか、ストレスが溜まっていないかを見直すことが必要です。

4.ご飯を食べない

犬が拗ねていると、ご飯を拒否することがあります。これは「今は食べる気分じゃない」という意思表示で、飼い主さんへの不満が行動にあらわれたものです。

こうしたときでも、おやつや特に好きなものは食べることが多く、体調に問題がなければ、気持ちが落ち着くと食べはじめますので、慌てず様子を見るようにしましょう。

ただし、長時間まったく食べず、好物にも興味を示さない場合は、体調不良や別の健康問題が原因の可能性があります。獣医師への相談をおすすめします。

犬が不機嫌になる原因と嬉しい気持ちにさせるコツ

犬が拗ねるのには、必ずなんらかの原因があります。例えば以下のようなことが考えられるでしょう。

構ってもらえない 叱られた 思い通りにならない 嫉妬 つまらない

忙しくて散歩が短くなった、遊ぶ時間が減った、他の家族ばかりを構っているなど、犬にとって「自分が後回しにされている」と感じる出来事は拗ねる原因になりやすいです。

犬を嬉しい気持ちにさせるには、いっしょに遊ぶ時間やスキンシップの時間を増やすだけでも効果があります。散歩や遊びの時間を十分に確保し、犬が「大切にされている」と実感できる行動を積み重ねれば、拗ねる頻度は自然に減っていくでしょう。

まとめ

犬が拗ねるとき、そこには必ず理由があります。呼びかけを無視したり、ふて寝をしたり、イタズラが増えたり、ご飯を拒否したりといった行動は、犬が自分の気持ちを伝えるための手段です。犬が拗ねているなと感じたら、原因を探り早めに対処することが大切です。

飼い主さんが原因に気づかないままでいると、拗ねることが多くなり、ストレスを抱えやすくなります。日頃からしっかりコミュニケーションを取るなど、愛犬が拗ねることのないようにしましょう。