近藤春菜、仲良しの吉高由里子と自撮り2SHOTも…まさかの仕上がり「いい加減にしたい」

12月26日、ハリセンボン・近藤春菜がInstagramを更新した。

【写真】吉高由里子との“最高クリスマス”SHOTを公開

近藤は、自身のInstagramアカウントにて、「最高クリスマス。」と切り出すと、吉高由里子が出演中の舞台『シャイニングな女たち』を観劇したことを報告。

続けて、「おもしろかったぁー！！！」「人間を見たと言うか、自分を見ているようというか、 あの子を見ているようというか。」「 絶妙なところを突かれている感じが面白かったし、 すごかった。 みなさん、本当に素晴らしかった。」と感想を綴った。

さらに、「外カメで撮った方が画質もいいし、いい写真になるよ なんて、意気揚々と撮ったら、自分半分だった。」「いい加減にしたい。」とコメントし、吉高と並んで自撮りするも、自身だけ見切れてしまっている2ショットを公開した。

この投稿に対して、ファンからは、「大好きなお2人」「かわいすぎます」「お二人とも素敵です」「半分でも最高」「いい顔してます」などの反響が寄せられている。

お笑いコンビ・ハリセンボンとして活躍する近藤。2023年12月27日には自身らのSNSにて、所属していた吉本興業を退社することを発表。現在は芸能事務所「GATE」に移籍し、活動を続けている。