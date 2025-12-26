おでんの名店「志乃ぶ」はいつまでも食べられる旨さ　ヒゲで強面だけど“乙女”な編集者の2025年ベスト10

ラーメン、寿司、蕎麦、フレンチにイタリアン。お取り寄せであれもこれもと、2025年もいろんなご飯を食べまくりました。中でも編集やライターらスタッフがウヒョー！と声を上げるくらいおいしかったあの店のあのひと皿たち、ベスト10皿をあげていただきました。今回は『おとなの週末』編集・武内慎司によるザ・ベストグルメの紹介です。

10．『小倉庵』たい焼き（あんこ）200円

香ばしい生地×北海道産小豆使用のみずみずしい餡。ミル酎が合うはず。

『経堂小倉庵本店』たいやきあんこ 200円

『小倉庵』＠経堂

［店名］『経堂小倉庵本店』

［住所］東京都世田谷区経堂2-14-2

9．『寿司 高はし』（※高の字は本来、はしごだか）いなり寿司275円（1個）

素朴ながら繊細な奥行きある味わい。新生姜を使ったガリがまた旨い。

『寿司 高はし』特製いなり寿司 216円 大豆の風味が奥深いお揚げは駒込のお豆腐屋さんのもの。コシを残すように鰹ダシと醤油で煮炊く

『寿司 高はし』＠駒込

［店名］『寿司 高はし』

［住所］京都豊島区駒込1-42-2 102

［電話］03-3947-5125

［営業時間］12時〜20時半、木は12時半〜20時半

［休日］火・水

［交通］JR駒込駅南口から徒歩2分

8．『自然坊』生ホタテフライ2550円

レア部分の甘み、火が入った部分の歯応えと香り。噛むほど笑みが浮かぶ。

『とんかつ自然坊（じねんぼう）』（左手前から時計回りに）生ホタテフライ（3個・約110g） 2550円、海老フライ（1尾） 850円、ササミチーズフライ 600円 この日のホタテは北海道噴火湾産。エビは真っすぐ揚がった姿も完璧。ササミチーズは子供にも人気。店名は陶芸家の中川自然坊から。唐津焼の器は特注だ

『自然坊』＠久が原

［店名］『とんかつ自然坊（じねんぼう）』

［住所］東京都大田区久が原4-19-24

［電話］03-5700-5330

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時〜22時（21時LO）

［休日］水、月2回不定休

［交通］東急池上線駅久が原駅から徒歩5分

7．『さかなのさけ』自家製ひろうす800円

表面の香ばしさ、中のふわっと食感と素材の優しい味わいにダシがいい。

『さかなのさけ』【手前】自家製ひろうす800円 豆腐やつなぎのつくね芋、それぞれの具材の風味や食感が響き合う・【奥】太刀魚南蛮漬900円 酸味はおだやかで、軽やかな甘みが酒に合う。魚の種類はその時々による

『さかなのさけ』＠根津

［店名］『さかなのさけ』

［住所］東京都台東区谷中1−4−15

［電話］03-5842-1138

［営業時間］17時半〜21時半LO

［休日］日・月・祝（火は不定休）

［交通］地下鉄千代田線根津駅1番出口から徒歩4分

6．『Falo』クロストーネ2800円

国産きのこがこれでもか！とのった食べ応えある逸品。赤ワインが進む。

『falo』天然木の子たっぷりのクロストーネ 2800円 数種類のキノコを組み合わせており、食感と香りが複雑に絡み合う

『Falo』＠代官山

［店名］『falo』

［住所］東京都渋谷区代官山町14-10LUZ代官山地下1階

［電話］03-6455-0206

［の営業時間］17時〜23時（21時半LO）、土・日・祝：15時〜23時（21時LO）

［休日］木（他、不定休あり）

［交通］東急東横線代官山駅北口から徒歩4分

※天然きのこの入荷は天候次第なので、事前にご確認ください

5．『食卓あおもん』黒毛和牛すじ豆腐960円

肉の旨み、ツユの味わいが染み込んだ豆腐は絶品。熱燗や焼酎ロックで。

『食卓あおもん』黒毛和牛すじ豆腐 960円 牛肉の旨みが染みた豆腐が主役

『食卓あおもん』＠中目黒

［店名］『食卓あおもん』

［住所］東京都目黒区東山1-4-13ASA東山ビル2階

［電話］03-6412-8292

［営業時間］17時半〜23時半

［休日］日

［交通］東急東横線ほか中目黒駅西口から徒歩9分

4．『酒ト肴 オンザコーナー』ブルスケッタ550円

香ばしいバゲット＆ねっとりした旨みの鶏レバームースに果実の酸味がオン。

『酒ト肴 オンザコーナー』アメリカンチェリーと鶏レバームースのブルスケッタ 550円 鶏レバーのコクと季節のフルーツのフレッシュ感がマッチしてワインを呼ぶ味わい

『酒ト肴 オンザコーナー』＠高田馬場

［店名］『酒ト肴オンザコーナー』

［住所］東京都新宿区高田馬場2-8-5中島ビル2階

［電話］03-6205-5157

［営業時間］17時〜23時半（フード22時半、ドリンク23時LO）※土・日・祝は14時〜

［休日］火

［交通］地下鉄東西線高田馬場駅7番出口から徒歩2分

3．『沙漠之月』軟骨の煮物600円

ほのかに甘くゼラチンのとろり感もあって、紹興酒によく合うんです。

『沙漠之月』（手前）トマトと卵炒め 1100円 定番の家庭料理で生トマトにトマト缶を少々足すのもおいしさアップの秘訣 （奥）軟骨の煮物 600円 コリっとした軟骨の食感も楽しい

『沙漠之月』＠池袋

［店名］『沙漠之月』

［住所］東京都豊島区東池袋2-63-15アミューズ館パート2・3階

［電話］080-6634-9898

［営業時間］17時半〜23時

［休日］日、祝の月

［交通］JR山手線ほか池袋東口から徒歩8分

2．『Bar長谷川』ハイボール1100円＆ハムチーズサンド1300円

味が薄くならないハイボールは、最後まで味に香りに個性を感じさせる。

『Bar長谷川』（手前）ハムチーズサンド 1300円、（奥）ハイボール 1100円 ハムチーズサンドは千駄木「腰塚」のハムを使う。ウイスキーダブルのガツンとくるハイボールと一緒に

『Bar長谷川』＠谷中

［店名］『Bar長谷川』

［住所］東京都文京区根津1-22-16

［電話］03-3822-7577

［営業時間］17時〜24時、土・日・祝15時〜23時

［休日］水

［交通］地下鉄千代田線根津駅1番出口から徒歩3分

1．『志乃ぶ』おでん（3品）600円〜

醤油を使わないおでんはコク深い味わいで、いつまでも食べられる旨さ。

『志乃ぶ』おでん3品 600円〜 日本酒やみりんを効かせたほんのりとした甘みが酒を進ませる。写真は大根、玉子、ロールキャベツ。他に練り物など種類豊富に用意

『志乃ぶ』＠早稲田

［店名］『志乃ぶ』

［住所］東京都新宿区西早稲田1-19-17

［電話］03-3203-1648

［営業時間］17時〜22時（21時半LO）

［休日］水、日・祝

［交通］東京さくらトラム（都電荒川線）早稲田駅から徒歩1分

お酒との相性で選んでみました！

武「そもそも今年の推しを10個に絞れないなぁ」

飯「えっ、そこから!?」

武「だから、僕は“酒が進むつまみ料理10選”で」

菜「勝手なことすんな〜」

武「げげ、猛獣が来た」

飯「今年もふたりでよく食べよく呑んでたじゃん」

武「猛獣・菜々山さんと行った『志乃ぶ』とかダシと塩で味を調えるおでんのコクがよかったな。どんなお酒にも合うし」

菜「うんうん。紹興酒が進んだ店もあったよね」

武「池袋にある『沙漠之月』ね。コトコト炊いた軟骨の煮物に、紹興酒が合うわ合うわ。あとはね〜、『オンザコーナー』のブルスケッタならオレンジワインがしこたま飲めそうだし、『さかなのさけ』の自家製ひろうすは、ぬる燗で楽しみたいところ」

飯「妄想とはいえ酒のちゃんぽんが過ぎる（笑）」

武「んで、『自然坊』の生ホタテフライは、揚げたてならビール、少し時間を置いて食べるなら日本酒と合わせて……いやあ、呑みたいっ」

菜「思い出したけど、『寿司高はし』でガリをむさぼっていたよね。あれ、やめられる？」

武「急にクレーム!?この店の新生姜のガリが大好きで。熱燗片手にずっとポリポリできる」

飯「ガリ好きとしては超気になるけど。今年は乙女アピールの甘い系はさすがにないのね」

武「『小倉庵』のたい焼き、いいよ。幡ヶ谷『キッチンかねじょう』のミル酎を合わせて頬張るのが夢。ヒゲ乙女、新たな扉を開くゾ！」

菜「ひゅ〜、男前！奢って（1年ぶり2回目）」

文／武内慎司

■おとなの週末2026年1月号は「もう迷わない！東京駅ランキング」

2026年1月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】お酒とつまみの相性が抜群！ ヒゲ強面乙女編集者のベスト相性グルメ一覧（10枚）