【大学ラグビーの戦士たちがリーグワンへ】埼玉パナソニックワイルドナイツが筑波大の司令塔・楢本幹志朗、高田凱斗（関東学院大）、ウーストハイゼン（東洋大）の３人の新加入を発表！！

５連覇を狙う帝京大学をはじめ、明治大学、早稲田大学、京都産業大学の４強がきまって、いよいよ佳境を迎えるラグビー大学選手権。一方で大学選手権での敗戦によって、大学ラグビーを終えた選手達のラグビーリーグワン入りが早くも発表されました



１２月２６日（金）に、いち早く新加入選手を発表したのは、リーグワン屈指の強豪チーム、埼玉パナソニックワイルドナイツ。



大学選手権の３回戦で早稲田大学に敗れた関東学院大学からＰＲ高田凱斗選手、同じく３回戦で帝京大学に屈した東洋大学からＬＯジュアン・ウーストハイゼン選手、対抗戦では２位と健闘も、選手権ではその帝京大学に雪辱を許した筑波大学からＳＯ楢本幹志朗選手の３人の新加入を発表しました。





関東学院大学で右ＰＲを務めた松山聖稜高校（愛媛）出身の高田凱斗選手は、「ワイルドナイツの一員になれたことを誇りに思います。謙虚な姿勢で日々の努力を重ねていきます」とコメント。東洋大学ではＦＷリーダーの一人として奮闘した南アフリカ出身のジュアン・ウーストハイゼン選手が、「埼玉パナソニックワイルドナイツで新たな生活を始められること心から光栄に思います。常にどんな時でも１００パーセントを尽くして、チームとファンの皆様のために、ひたむきな姿勢で頑張ります」と話すと、Ｕ２０日本代表にも選出された実績をもつ筑波大学の司令塔、東福岡高校（福岡）出身の楢本幹志朗選手は、「ワイルドナイツの一員としてラグビーができることに感謝して、優勝に貢献できるように日々努力を積みかさねていきます」と新天地での健闘を誓いました。世界の猛者が集まる厳しいラグビーリーグワンの世界に飛び込む３人の選手達。若き戦士たちの今後の活躍に期待です。【２０２６年度・埼玉パナソニックワイルドナイツ新加入選手（１２月２６日発表分）】（氏名 在籍校 ポジション）▼高田凱斗（関東学院大学） ＰＲ▼ジョアン・ウーストハイゼン（東洋大学）ＬＯ▼楢本幹志朗（筑波大学）ＳＯ